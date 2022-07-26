商廈放售｜灣仔東惠商廈中層罕放 意向價約3033萬 同區最相宜海景戶

灣仔會展站開通，加上區內兩大全新商廈項目NovoJaffe及333 Hennessy相繼出籠，頓時令灣仔區內商廈買賣交投氣氛趨暢旺，吸引不少投資者入市。新近有業主委託中原(工商舖)作獨家代理放售灣仔東惠商業大廈中層海景單位，意向呎價約18,000元，涉資約3,033萬元，價錢屬同區最相宜的海景單位，頗具投資潛力。

單邊交吉出售 用途廣泛 中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事馮潔玲表示，上述放售項目位於灣仔告士打道109至111號東惠商業大廈14樓03室，面積約1,685方呎，以意向呎價約18,000元放盤，涉及金額約3,033萬元，物業將以現狀及交吉形式出售。單位位於大廈單邊，採多窗設計，享有海景景觀，整體開揚光亮，並設有來去水設施。馮潔玲指，該單位除可用作傳統寫字樓行業外，亦適合服務性或零售行業進駐，現時物業市值租金為每方呎約33元。此外，東惠商業大廈向來少放盤，成交疏落，物業多由東華三院持有，其他分散業權的單位業主多作自用性質。資料顯示，對上一宗買賣成交要追溯至2017年8月，該成交單位為14樓04室，擁城市景觀，面積約1,222方呎，成交價約2,000萬元，呎價約16,366元。