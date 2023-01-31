商廈放售｜觀塘世達中心三層全層去年3.3億易手 高層交吉戶罕放 意向價約1529萬

受惠於「起動東九龍」計畫，加上有政府機構遷租及跨國企業進駐，令九龍東更具發展潛力，並刺激區內工商舖買賣交投。其中觀塘商廈世達中心20至22樓全層，去年11月以3.3億元易手，反映工商舖市場有回暖跡象，預料伴隨通關效應，大手成交料有增加趨勢。新近有業主將原先自用的世達中心高層城市景單位放盤，意向價約1,529萬元。

望開揚市景 附基本裝修 中原(工商舖)工商部高級分區營業董事李文光表示，是次獨家放售物業位於觀塘巧明街95號世達中心15樓D室，面積約2,858方呎，以交吉形式放售，以意向價約1,529萬元計，平均呎價約5,350元。他續指，單位位處世達中心高層，享開揚城市景色，原由業主自用，附有基本裝修間隔，實用率更高達約七成。而世達中心鄰近港鐵觀塘站，附近觀塘道亦有不少巴士路線駛經，加上與區內地標商場APM相距不遠，日常交通及周邊配套完善。