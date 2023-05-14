商廈放盤｜旺角中心低層相連戶罕放 意向價約3900萬 現有醫療租客 月租近9萬

經歷3年多疫情，市民對醫務需求逐漸增加，不少醫療業者積極拓展業務，近期亦陸續有投資者於旺角及太子一帶物色商廈，以擴充醫務中心，在租務需求強勁下，帶動租金增長理想。有個別業主趁勢推售旗下持有的著名醫務大廈旺角中心低層相連單位應市，意向價約3,900萬元，折合呎價約22,500元。

中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事許榮偉表示，是次獨家放售的項目位於旺角彌敦道688號旺角中心1期低層，相連單位面積約1,700餘方呎，意向呎價約22,500元，涉及金額約3,900萬元，將以連租約形式出售。該單位位置較開揚，為罕有大樓面相連戶，更可飽覽彌敦道城市景觀，屬該廈優質盤源，目前由醫療行業承租，月租近9萬元，租期即將屆滿。翻查資料，旺角中心曾刷新九龍區商廈呎價新高，錄得成交呎價達約30,900元，故今番業主叫價相對克制。