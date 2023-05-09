商廈放盤｜資深投資者放售香港仔商廈14個單位 意向價低於300萬

政府寬減細額物業釐印費，對工商舖買賣市場帶來正面幫助，當中位處南區商廈更見受惠。由資深投資者林子峰持有的香港仔裕輝商業中心，早前保留作長線收租的部分單位，因獲個別投資客洽購，故近日以意向價低於300萬元起放售14個單位，若悉數售出，料套現約5,873萬元。

中原(工商舖)工商部高級分區營業董事梁錦和表示，上述獨家推售的物業位於香港仔大道208號裕輝商業中心，該14個單位分佈於高、中及低層，面積由約285至575方呎不等，每個單位意向價約285萬至483萬元，平均呎價約8,000至10,000元。當中逾85%為連租約單位，現時租金由近9,000元至11,200元不等。該項目之租金回報由約2.3厘至最高約3厘，涉及最高回報的單位為中層06室，面積575方呎，售價約460萬元，呎價約8,000元，屬連租約出售。

該批出售單位均內置來去水位及獨立冷氣，部分更設有洗手間，單位淨樓底高度約3.325米，樓面負重約3kPa。大廈為區內罕有全落地玻璃銀座式海景商廈，加上單位四正實用，出租率高，用家主要為美容及教育等機構，人流量高，而且大廈保安管理完善，可24小時出入。

對上 3 宗成交平均呎價 1 萬水平

參考近年田灣及香港仔商廈最新成交，裕輝商業中心新近錄得的3宗買賣成交，皆於2022年錄得，呎價大多突破10,000元水平，由10,105至至10,361元不等，另一幢商廈匯賢大廈，最新買賣成交要追溯至2021年，該單位為低層08室，面積348方呎，成交價約300萬元，折合呎價約8,621元。

梁錦和預期，是次放售的單位多屬連租約單位，且全數單位叫價均低於500萬元，對有意購入細價物業作長線收租的投資客極具吸引力，加上該物業位處香港仔大道，屬區內居民必到的街道，物業出租情況理想，加租空間大，預料短期內獲悉數承接。