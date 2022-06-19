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地產
2022-06-19 15:23:01

商廈放租｜尖東東海商業中心高層全海逾5千呎招租 呎租38元

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受惠東鐵線過海段開通等利好消息，尖東區甲廈租務市場近月交投氣氛轉活躍，新近尖東東海商業中心高層逾5,000方呎單位放租，意向月租約21萬元。

受惠東鐵線過海段開通等利好消息，尖東區甲廈租務市場近月交投氣氛轉活躍，新近尖東東海商業中心高層逾5,000方呎單位放租，意向月租約21萬元。

東鐵線過海段已通車接近一個月，帶動尖沙咀、紅磡、灣仔及金鐘等核心區工商舖物業價格，加上第五波疫情漸見穩定，有利租務及買賣交投氣氛，5月份中原(工商舖)寫字樓買賣及租務成交量，較4月份顯著上揚，甲級商廈空置率亦見回穩。有業主趁交投氣氛回暖，又見東鐵線過海段受市場矚目，將旗下尖沙咀東部東海商業中心高層逾5,000方呎單位放租，意向月租約21萬元。

去年底低層錄成交 呎租約41

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事馮俊英表示，上述放租物業位於尖沙咀東部加連威老道98號東海商業中心122室，面積約5,570方呎，意向租金為每月約21萬元，平均呎租約38元。資料顯示，業主於今年1月以約7,500萬元購入，按招租價計算，回報率約3.36厘。同時，參考該幢物業租務成交顯示，去年底曾錄得一宗低層成交，面積約5,076方呎，由地產代理公司以每方呎約41元承租。目前，同幢約有23個放租盤，叫租價由每方呎約3338元不等。

望全海景 備基本裝修

馮俊英續指，上址單位面向市政局百週年紀念花園，可飽覽維港景色，屬全海景單位，而且單位具備基本裝修，新租客可因應自己喜好，設計及佈置室內裝潢，迎合公司需要及風格。他指出，尖沙咀東部鄰近紅磡站，以往透過東鐵站前往內地倍感便捷，現時東鐵過海段通車後，前往香港各區也非常便利。而區內向來有不少貿易公司進駐，預料在租金叫價更趨理想下，短期內尖東區商廈租務交投亦會見起色。

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