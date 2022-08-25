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地產
2022-08-25 11:35:44

商廈租賃｜尖沙咀新港中心中層寫字樓克制價放租 意向呎租約35元

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新港中心位處尖沙咀核心地段，鄰近港鐵尖沙咀站及尖東站，另有多條巴士線途經廣東道，物業對面則為海港城，周邊配套成熟完善。

新港中心位處尖沙咀核心地段，鄰近港鐵尖沙咀站及尖東站，另有多條巴士線途經廣東道，物業對面則為海港城，周邊配套成熟完善。

隨著政府宣布放寬入境檢疫安排，逐步帶動各種商務及經濟活動恢復往來，利好商廈市場。新近有業主看準市況，委託中原(工商舖)獨家代理尖沙咀新港中心中層單位招租，意向呎租約35元。

配備全寫字樓裝修 月租約8.5

中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事許榮偉表示，上述物業位於尖沙咀廣東道30號新港中心11005室，建築面積約2,452方呎，意向呎租約35元，涉及月租約8.5萬元。是次招租單位位處中層，實用率逾七成，已配有全寫字樓裝修，現由教學團體租用，並將於11月遷出。他續稱，新港中心屬區內甲級指標商廈，由海港城管理有限公司管理，質素有保證，對租客極具吸引力，不少知名機構及公司都屬長期租客，包括香港酒店業協會、通利琴行及共享品牌Compass Offices等。

區內罕放單位 租金叫價克制

根據中原(工商舖)資料統計，新港中心7月份空置率約4.64%，較上月再減約0.01個百份點；而7月份尖沙咀西部整體空置率為12.08%，對比之下反映該廈租賃表現不俗，較整體理想。許榮偉又指，今番放租物業屬核心區矜罕單位，業主意向租金叫價亦見克制，目前該廈有8個單位招租，意向租金介乎每方呎32元至41元不等。

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