商廈租賃｜尖沙咀新港中心中層寫字樓克制價放租 意向呎租約35元

隨著政府宣布放寬入境檢疫安排，逐步帶動各種商務及經濟活動恢復往來，利好商廈市場。新近有業主看準市況，委託中原(工商舖)獨家代理尖沙咀新港中心中層單位招租，意向呎租約35元。

配備全寫字樓裝修 月租約 8.5 萬 中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事許榮偉表示，上述物業位於尖沙咀廣東道30號新港中心1座10樓05室，建築面積約2,452方呎，意向呎租約35元，涉及月租約8.5萬元。是次招租單位位處中層，實用率逾七成，已配有全寫字樓裝修，現由教學團體租用，並將於11月遷出。他續稱，新港中心屬區內甲級指標商廈，由海港城管理有限公司管理，質素有保證，對租客極具吸引力，不少知名機構及公司都屬長期租客，包括香港酒店業協會、通利琴行及共享品牌Compass Offices等。