商舖市況｜五區舖位空置率窄幅上落 銅鑼灣最低 灣仔最高

7月份五大核心消費區舖位空置率中，空置率最低為銅鑼灣區，個別舖位業主願意減租，吸引不少零售及餐飲品牌進駐，亦有個別舖位經歷長時間短租後，終獲長租客承租。(資料圖片)

傳統舖位租務旺季將至，整體舖位空置率走勢窄幅上落。據中原(工商舖)資料顯示，7月份五大核心消費區舖位空置率中，空置率最低為銅鑼灣區，最新空置率為5.66%，而中環商舖空置率則持續回落，對比去年同期下調幅度最大，達7.2個百分點。中原(工商舖)商舖部相信，新隔離措施推出後，可吸引更多來港人士，本港經濟活動得以逐步恢復，令舖位租賣表現率先見起色，將改善近期舖位空置率窄幅上落的情況，加上傳統舖位租務旺季將至，預料對舖位租務市場有明顯幫助，帶動第3及4季空置率有更大改善空間。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，7月份五大核心消費區商舖空置率維持平穩走勢，當中銅鑼灣區舖位空置率持續偏低，7月份該區空置率約5.66%，表現遠比其他地區理想，雖然單月輕微上升0.15個百分點，但對比2021年同期則減低4.40個百分點，減幅相對顯著。另外兩個港島核心區中環及灣仔商舖空置率對比6月份皆有跌幅，當中中環區按年同期跌勢顯著，中環區最新舖位空置率為13.34%，按月遞減0.25個百分點，按年減少7.20個百分點，表現不俗；灣仔區7月份舖位空置率則錄得約13.49%，為五大核心區空置率最高，比6月份略微減少0.13個百分點，按年亦只下降1.43個百分點，可見灣仔區商舖空置情況亦相對嚴峻。

銅鑼灣個別舖位終獲長租

黃偉基指，銅鑼灣區向來人流不俗，消費力甚有保證，加上個別舖位業主願意提供較大折讓空間，因而吸引不少零售及餐飲品牌進駐，個別舖位亦經歷長時間短租後，終獲長租客承租。其中銅鑼灣羅素街61號麗園大廈地下B5號舖，面積約1,184方呎(未核實)，近日以月租約30萬元租出。翻查資料，該舖於2020年9月份開始以短租形式出租，期間曾租予雜貨店及口罩店等，近兩年後終獲長租客青睞落戶。

九龍核心區方面，以旺角區表現較好，7月份商舖空置率錄得約8.73%，較6月輕微減低0.05個百分點，按年則有3.14個百分點的降幅。至於尖沙咀區最新空置率則見上升，由6月約10.58%增加0.11個百分點至約10.69%，對比去年同期則減低4.78個百分點。