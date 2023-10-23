商舖市況｜北上消費成風 9月舖位租務僅錄317宗 按月少13%

國慶長假期未有令本港零售消費氣氛升溫，商舖租賃表現更見偏軟。據中原(工商舖)資料，9月份商舖市場共錄得約317宗租賃成交，對比8月份減少約13%，按年同期對比亦減少約17%。中原(工商舖)分析，暑假熱門租賃季度完結，消化了部分優質舖位，加上國慶長假期有不少港人外遊及北上，令租賃成交宗數放緩。隨著本港零售消費氣氛未如理想，加上近期北上消費成風所影響，新界民生區商舖市空置率，更按年呈上升跡象，預料新界民生舖位租務表現將持續受壓。

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，9月份市場共錄得約317宗商舖租賃成交，涉及總金額約3,708.51萬元，宗數及金額按月分別減少約13%及12%，對比去年同期的下跌幅度約為17%及13%。而9月份舖租成交量回落，相信因為暑假結束，實力商戶已大致落戶核心區舖位，加上9月底長假期臨近，不少企業有意靜觀假期消費氣氛再作落戶決定，放慢租舖計劃，因而令該月成交宗數減少；同時，9月份涉及的總租務成交金額呈下跌趨勢，反映近期租舖成交以中細價舖位為主。

新界區民生舖空置率上升

她續稱，整體舖位租賃成交放緩，新界民生區空置率亦見有上升跡象，其中荃灣區空置率按月輕微增加約0.12個百分點至4.45%，按年對比則增加約1.11個百分點，而元朗區亦錄得3.35%，按年稍微上升約0.48個百分點。此外，受惠於個別零售及餐飲企業積極落戶核心區舖位，令核心區舖位空置率有所改善，據該行資料顯示，9月份五大核心零售區舖位空置率持續改善，按年同期對比亦錄得較大下調幅度，當中港島區商舖表現最佳，灣仔及中環的最新舖位空置率分別為約5.52%及7.77%，按月分別大跌約7.51個百分點及約5.34個百分點。

九龍區方面，尖沙咀最新舖位空置率約9.32%，按月跌約2.15個百分點，當中旺角區空置率約8.21%，按月下降約0.9個百分點，而該區月內亦錄得個別矚目租務個案，如著名連鎖藥妝店龍豐藥房承租旺角登打士街56號家樂坊地舖，面積約1.8萬方呎，成交月租約100萬元。