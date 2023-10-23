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地產
2023-10-23 15:45:00

商舖市況｜北上消費成風 9月舖位租務僅錄317宗 按月少13%

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本港整體經濟復甦步伐較預期緩慢，國慶長假期亦未有令零售消費氣氛升溫，商舖租賃表現偏軟。(資料圖片)

本港整體經濟復甦步伐較預期緩慢，國慶長假期亦未有令零售消費氣氛升溫，商舖租賃表現偏軟。(資料圖片)

國慶長假期未有令本港零售消費氣氛升溫，商舖租賃表現更見偏軟。據中原(工商舖)資料，9月份商舖市場共錄得約317宗租賃成交，對比8月份減少約13%，按年同期對比亦減少約17%。中原(工商舖)分析，暑假熱門租賃季度完結，消化了部分優質舖位，加上國慶長假期有不少港人外遊及北上，令租賃成交宗數放緩。隨著本港零售消費氣氛未如理想，加上近期北上消費成風所影響，新界民生區商舖市空置率，更按年呈上升跡象，預料新界民生舖位租務表現將持續受壓。

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，9月份市場共錄得約317宗商舖租賃成交，涉及總金額約3,708.51萬元，宗數及金額按月分別減少約13%12%，對比去年同期的下跌幅度約為17%13%。而9月份舖租成交量回落，相信因為暑假結束，實力商戶已大致落戶核心區舖位，加上9月底長假期臨近，不少企業有意靜觀假期消費氣氛再作落戶決定，放慢租舖計劃，因而令該月成交宗數減少；同時，9月份涉及的總租務成交金額呈下跌趨勢，反映近期租舖成交以中細價舖位為主。

新界區民生舖空置率上升

她續稱，整體舖位租賃成交放緩，新界民生區空置率亦見有上升跡象，其中荃灣區空置率按月輕微增加約0.12個百分點至4.45%，按年對比則增加約1.11個百分點，而元朗區亦錄得3.35%，按年稍微上升約0.48個百分點。此外，受惠於個別零售及餐飲企業積極落戶核心區舖位，令核心區舖位空置率有所改善，據該行資料顯示，9月份五大核心零售區舖位空置率持續改善，按年同期對比亦錄得較大下調幅度，當中港島區商舖表現最佳，灣仔及中環的最新舖位空置率分別為約5.52%7.77%，按月分別大跌約7.51個百分點及約5.34個百分點。

九龍區方面，尖沙咀最新舖位空置率約9.32%，按月跌約2.15個百分點，當中旺角區空置率約8.21%，按月下降約0.9個百分點，而該區月內亦錄得個別矚目租務個案，如著名連鎖藥妝店龍豐藥房承租旺角登打士街56號家樂坊地舖，面積約1.8萬方呎，成交月租約100萬元。

旺角區9月份錄大額租務個案，由連鎖藥妝店龍豐藥房以每月約100萬元，承租旺角登打士街56號家樂坊面積約1.8萬方呎地舖。

旺角區9月份錄大額租務個案，由連鎖藥妝店龍豐藥房以每月約100萬元，承租旺角登打士街56號家樂坊面積約1.8萬方呎地舖。

港人北上消費 新界多區租舖需求大減

何潔釵分析，雖然通關後經濟復甦步伐較預期慢，令不少商戶對落戶持觀望態度，但近期核心旺區優質舖位，仍成為商家必爭之地，故優質盤口被積極吸納，而港島核心區主要街道舖位，仍有消費人流保證，故容易成為企業承租首選，令核心區舖位空置率有所回落。然而，面對港人北上消費新常態，加上新界西北區地利靠近內地，交通亦見便捷，因而令新界多區租舖需求大減，拖累相關舖位租務表現。她認為，隨著北上消費熱潮持續，相信短期民生區舖位租金仍會受壓，價量齊向下調整，而核心區舖位則會個別發展，優質地段的舖位吸納情況會見理想。

港人北上消費成常態，令新界多區租舖需求大減，出現價量齊跌情況。(資料圖片)

港人北上消費成常態，令新界多區租舖需求大減，出現價量齊跌情況。(資料圖片)

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