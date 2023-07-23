商舖市況｜大圍區租務交投跑贏大市 圍方效應 料帶旺區內租售表現

大圍首個大型購物商場「圍方」正式開幕，除吸引區內居民外，更帶動區外客及遊客前來，在人流急增下，大圍一帶舖位亦見受惠，上半年舖位租賃表現跑贏大市，成交量升幅更達六成，當中大圍道一個餐飲舖位，更錄得續租升幅約七成的租賃成交個案。中原(工商舖)認為，在「圍方」效應下，將有更多消費群擁至大圍，料將帶動區內舖位租務表現顯著上升，並帶動買賣交投價量齊升。
上半年大圍舖位租賃 較去年同期升六成
中原(工商舖)商舖部分區營業董事彭國強表示，全面通關後，個別地區遊客消費明顯增加，加上政府推出最新一期消費券，帶動各區舖位租賃市場成交量表現向好。據該行資料顯示，今年上半年商舖部租賃總成交量約為2,331宗，較去年上半年約2,006宗多出約325宗，升幅約16.7%，而涉及的成交金額更達2.7億元，較去年同期遞增約26%，表現不俗，當中大圍區舖市租務表現，更因區內大型購物商場「圍方」開幕而帶動。資料顯示，今年上半年大圍區舖位租賃成交宗數約為24宗，對比去年上半年的約15宗升幅達六成，當中涉及的租用面積亦上升6%，反映不少企業及品牌看好新商場開業後，將帶動區內舖市表現，而率先進駐該區地舖，搶佔市場佔有率。
大圍「食街」韓餐廳續租 較舊租升七成
大圍舖市最活躍落戶的地段，主要分佈在大圍道、村南道，以及「積」字為首的數條街道，如積信街、積福街、積輝街及積富街等。彭國強續稱，當中大圍道為區內著名食街，聚結不少餐飲品牌，其中新錄得一宗租務成交為大圍道1至35號金山樓地下04 (25至27號舖)，物業建築面積約2,300方呎，現由韓式餐廳續租，月租為29萬元，較舊租金約17萬元上升約70%；另一宗租務則位於村南道15至35號富嘉花園地下02A號舖，面積約200方呎，租客為零售行業，最新租金為7.5萬元，較兩年前舊租金升約7%。
舖位租賃旺 料帶動買賣交投
彭國強指出，大圍站上蓋商場圍方總面積約65萬方呎，共設有4層商舖，預計可容納約近150個商戶，目前已獲英皇戲院搶先進駐外，個別特式餐廳及食肆等亦相繼承租，短期內料牽起一股「圍方效應」，吸引更多市民及遊客到場參觀及消費，令大圍消費人流持續遞增；加上大圍站一帶的舖位較集中，目前空置舖位較少，相信將會帶動區內舖位租金表現，並會隨之帶動買賣價量齊升。