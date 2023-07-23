商舖市況｜大圍區租務交投跑贏大市 圍方效應 料帶旺區內租售表現

大圍首個大型購物商場「圍方」正式開幕，除吸引區內居民外，更帶動區外客及遊客前來，在人流急增下，大圍一帶舖位亦見受惠，上半年舖位租賃表現跑贏大市，成交量升幅更達六成，當中大圍道一個餐飲舖位，更錄得續租升幅約七成的租賃成交個案。中原(工商舖)認為，在「圍方」效應下，將有更多消費群擁至大圍，料將帶動區內舖位租務表現顯著上升，並帶動買賣交投價量齊升。

上半年大圍舖位租賃 較去年同期升六成 中原(工商舖)商舖部分區營業董事彭國強表示，全面通關後，個別地區遊客消費明顯增加，加上政府推出最新一期消費券，帶動各區舖位租賃市場成交量表現向好。據該行資料顯示，今年上半年商舖部租賃總成交量約為2,331宗，較去年上半年約2,006宗多出約325宗，升幅約16.7%，而涉及的成交金額更達2.7億元，較去年同期遞增約26%，表現不俗，當中大圍區舖市租務表現，更因區內大型購物商場「圍方」開幕而帶動。資料顯示，今年上半年大圍區舖位租賃成交宗數約為24宗，對比去年上半年的約15宗升幅達六成，當中涉及的租用面積亦上升6%，反映不少企業及品牌看好新商場開業後，將帶動區內舖市表現，而率先進駐該區地舖，搶佔市場佔有率。