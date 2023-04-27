商舖市況｜店舖買賣登記連月上衝 首季錄276宗

利嘉閣(工商舖)地產綜合土地註冊處資料指，今年3月份全港共錄103宗店舖買賣登記(數字主要反映2至4星期前的實際市況)，較2月份的91再升13%，連升3月兼創近9個月新高；期內店舖買賣登記金額更大增31%，錄得28.07億元，同樣連漲3月，並為8個月來最多。利嘉閣(工商舖)地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，店舖市道經過首季連月急衝累錄276宗登記後，4月料乘節日長假期稍作回氣，惟後市維持看好，料短暫喘息後可再踏升軌。

兩球樓下細舖登記最活躍 按物業價格劃分，在7個價格組別中，共有4個組別的登記量報升，升幅介乎18%至42%不等，當中以200萬元以下及1,000萬至2,000萬元以內的兩個組別之登記量升幅最顯著，前者由2月的26宗大增至3月的37宗，並成為登記最活躍的組別；後者則由12宗增至17宗，增幅雙雙達42%。至於2,000萬元或以上的3個大額店舖組別買賣登記量表現則較遜色，跌幅介乎最多的35%或只能持平，反映3月份以細碼店舖登記作主導。

民生區店舖買賣仍旺 若以地區劃分，在該行觀察的13個分區中，共有7個地區的登記量按月上升，當中以屯門區的7倍升幅最凌厲，由2月只有1宗，增至3月的8宗；紅磡/土瓜灣區亦錄1.67倍的升幅，月內共有8宗登記。此外，北角/炮台山區按月也錄得60%的增長，月內有8宗登記，反映民生消費區的店舖買賣暢旺。值得一提是，旺角/油麻地/大角咀區買賣登記連月領先，連續兩月皆錄得最多的14宗，故蟬聯為買賣登記最活躍的觀察區。然而，一些傳統核心旅遊區上月登記量則有所轉慢，如尖沙咀/佐敦區按月跌20%至8宗，上環/中環/金鐘區亦跌33%至2宗。