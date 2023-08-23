商舖市況｜羅守耀夫婦3億購銅鑼灣OLIV基座 高峰期市值達8億

政府近日積極推動夜市經濟，有投資者看好核心區旺舖前景，加快入市步伐。銅鑼灣霎東街OLIV基座部分，剛以約3億元易手，買家為悅興地產董事羅守耀及太太鄧嘉玲。

中原(工商舖)寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，上述項目為銅鑼灣霎東街15號OLIV基座部分，包括地舖至3樓及大型戶外廣告位，項目涉及面積約9,499方呎，以成交價約3億元計算，折合呎價約31,580元，以現狀形式購入。項目為現時銅鑼灣區罕有較簇新銀座式商廈中，可供出售的三相連複式舖位項目，附有大型戶外廣告位，屬市場罕有，物業樓底高近5米，內置樓梯連專用電梯貫通至3樓，門前亦可停車，地利位置亦優越，加上靠近全球最貴地段羅素街，並位處時代廣場落客及上車區，屬靜中帶旺地段。

OLIV於2014年落成，樓上單位出租情況不俗，甚受美容、餐飲及私人會所等行業承租，於區內知名度不俗，而地舖至3樓曾獲瑞士名錶品牌Franck Muller以約238萬元承租。蔡德寶稱，項目地下連1樓及戶外廣告位將率先招租，期望可吸引高檔時尚品牌、高級餐飲食府，以至金融及保險等中外及國內企業進駐。

疫情期間斥約 10 億買工商舖

他指出，買家悅興地產董事羅守耀夫婦對工商舖投資前景特別看好，在過去疫情兩、三年間，已不斷吸納多個優質工商舖物業作長線投資，連同今番項目在內，集團先後共斥資約10億元購入多個工商舖，當中較大額成交包括銅鑼灣禮頓道58至60號地舖、中環域多利皇后街5至8號地下A、B1、B2及E號地舖，以及油麻地彌敦道526號寶翠大樓地下03A號舖連閣樓(與窩打老道交界)。

據悉，羅氏夫婦有感本港經濟正逐漸走出低谷，加上政府致力振興香港經濟，看好零售及餐飲前景，見近年舖位價格已回落至合理水平，故積極物色優質舖位物業。他又指，是次OLIV項目洽談過程長達一年，與業主多番磋商下，終成功購入。據了解，Oliv項目於高峰期時市值曾達約8億元。