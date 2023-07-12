商舖市況｜藥妝連鎖店斥約40萬承租尖沙咀海防道地舖 較高峰期跌近八成

中港兩地通關後首個暑假來臨，不少零售商加快進駐核心區步伐，舖位租賃氣氛愈見熾熱，當中以遊客為主的藥妝品牌跑贏大市，成為最熱門的舖位租戶。新近尖沙咀海防道地舖，獲一家美妝保健品連鎖店承租，月租約40萬元，租約期3年，為該租客今年第二度於本港核心零售區開設分店。

中原(工商舖)工商部高級分區營業董事林子健表示，新近促成的舖位租賃成交，位於尖沙咀海防道53至55號海防大廈地下B及C舖連閣樓，物業面積約1,200方呎，成交月租約40萬元。該舖位處彌敦道與海防道交界大單邊，毗鄰iSQUARE國際廣場及港鐵尖沙咀站，附近人流絡繹不絕，地理環境優越。新租客為美妝保健品連鎖店，為第二度在本港開設分店。

2014 年高峰期月租約 180 萬

中原(工商舖)商舖部分區營業董事梁秀娥補充，該品牌早於上月已於尖沙咀加連威老道設據點，並計劃未來在其他核心區開設分店。而舖位原業主於1990年以約1,700萬元購入物業，持貨至今33年，按新租金計算，租金回報相當可觀，達28厘。資料顯示，該舖位於2011年6月曾由鐘錶店Swatch承租，當時租期約3年，屆滿前月租約98萬元，而該舖過去租金高峰期時要追溯至2014年，當時由周大福珠寶店承租，月租高達約180萬元，直至2020年6月因疫情撤出，按此計算，目前月租水平較高峰期時跌近八成。

梁秀娥續稱，全面通關後，舖位租務成交以藥妝店率先起動，不少租戶趁租金未回升，加快落戶傳統核心區，因而增強零售商進駐核心區地舖的決心。她預期，現時處於暑假旺季，第二輪消費券亦即將派發，在兩股利好因素刺激下，相信可同時帶動旅客及本地客人流，對舖位租務市場帶來提振作用。

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