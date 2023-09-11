商舖市況｜銅鑼灣OLIV地下至1樓連戶外廣告位招租 意向月租70萬

近期核心零售區舖租售氣氛熾熱，銅鑼灣霎東街15號OLIV基座部分，包括地舖至3樓連大型戶外廣告位，上月獲悅興地產發展董事羅守耀及其太太鄧嘉玲以約3億元購入。隨著本港積極推行激活夜市經濟，各界紛參與，期望爆發本港消費潛力，OLIV地下連1樓及戶外廣告位正式推出招租，中原(工商舖)為特約代理，期望可吸引高檔時尚品牌，高級餐飲食府，以至金融及保險等中外及國內企業進駐，意向月租約70萬元。

曾獲 Franck Muller 每月 238 萬承租

蔡德寶稱，項目為目前銅鑼灣鮮有位於新簇銀座式商廈基座而可供租用的相連複式舖位，並附有特大戶外廣告位項目；物業質素優勝，樓底近5米高，內置樓梯連獨立專用電梯，可貫通至3樓。同時，項目門前可停車外，地利位置亦見優越，靠近全球最貴地段羅素街，更位處時代廣場落客及上車區靜中帶旺，屬城中名人必經之處。

蔡德寶指出，於2014年落成的OLIV，樓上單位出租情況不俗，甚受美容、餐飲及私人會所等行業承租，出租率幾近100%，於區內知名度不俗，而地舖至3樓曾獲瑞士名錶品牌Franck Muller以約238萬元承租。

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