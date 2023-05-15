商舖市況｜長假期影響 舖租交投減 多區舖位空置率增 料5月租務交投回升

長假期效應影響下，商舖租務交投偏軟，據中原(工商舖)資料，4月份商舖市場共錄得約377宗租賃成交，對比3月份減少約三成，按年同期對比則見相若。該行分析，4月份有清明節及復活節假期，對個別品牌落戶決定有影響，因而令4月份商舖租務交投略微轉淡。惟自全面通關後，訪港旅客人次明顯增多，市面消費氣氛活躍，預計商戶租舖開業步伐會有增無減，對未來舖租市場走勢呈樂觀，成交量料會逐步增加，繼而帶動空置率有所改善。
中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，4月份市場共錄得約377宗商舖租賃成交，涉及總金額約4,566.54萬元，宗數及金額按月均減少約31%，對比2022年同期則見量穩價升趨勢。4月份舖租成交量回落，相信因為月內遇上長假期，商戶都集中迎接消費力，料將租舖計劃暫緩，故令該月成交宗數及金額都有所減少。但對比去年同期而言，整體租金水平有回升跡象，成交金額上升約23%，而成交宗數按年則相若。
面對成交宗數減少，但月內市場仍錄得個別矚目租務個案，例如尖沙咀星光行地下1及2號舖，以每月約100萬元租予名牌手袋店。另外，旺角花園街71至73號地下A至C號舖，以月租約78萬元租出，新租客為大型體育用品公司。
核心區商舖空置率 銅鑼灣區最低
黃偉基續稱，租賃成交放緩，從空置率走勢亦可見其端倪。中原(工商舖)資料顯示，4月份五大核心區商舖空置率均出現窄幅上漲情況，表現較佳的只有銅鑼灣區，走勢穩定，空置率維持在6.34%，與上月相若，但對比2022年同期則多出0.94個百分點。中環最新舖位空置率為13.21%，灣仔則錄得約13.06%，兩區按月比較，分別上升0.10及0.03個百分點。至於九龍核心區情況相若，尖沙咀最新舖位空置率約11.53%，按月多出0.06個百分點；旺角錄得約9.12%，較3月輕微上升0.02個百分點。
料下半年商舖租賃價量齊升
雖然單看4月份舖市租賃成交及空置率表現都不算向好，但黃偉基認為宏觀市場氣氛絕對比去年大幅改善，而商戶租舖信心很大部分看市面情況，只要消費人口足夠多，部分實力商戶都不惜租金成本，進駐優質地段。自今年2月份香港全面通關後，訪港旅客人次大幅飆升，據旅發局資料，2月份旅客人次約146萬人，3月已激增至約245萬人次，增幅達約67%。市面人流增加，租客租舖開業心態自然變強，加上現時疫情可以說是已過去，配合消費券派發，零售及餐飲市道明顯好轉。他預測，下半年商舖租賃市場將持續熾熱，料會見價量齊升趨勢，租務需求上升亦將帶動商舖空置率改善，對舖租市場前景看高一線。