商舖市況｜長假期影響 舖租交投減 多區舖位空置率增 料5月租務交投回升

長假期效應影響下，商舖租務交投偏軟，據中原(工商舖)資料，4月份商舖市場共錄得約377宗租賃成交，對比3月份減少約三成，按年同期對比則見相若。該行分析，4月份有清明節及復活節假期，對個別品牌落戶決定有影響，因而令4月份商舖租務交投略微轉淡。惟自全面通關後，訪港旅客人次明顯增多，市面消費氣氛活躍，預計商戶租舖開業步伐會有增無減，對未來舖租市場走勢呈樂觀，成交量料會逐步增加，繼而帶動空置率有所改善。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，4月份市場共錄得約377宗商舖租賃成交，涉及總金額約4,566.54萬元，宗數及金額按月均減少約31%，對比2022年同期則見量穩價升趨勢。4月份舖租成交量回落，相信因為月內遇上長假期，商戶都集中迎接消費力，料將租舖計劃暫緩，故令該月成交宗數及金額都有所減少。但對比去年同期而言，整體租金水平有回升跡象，成交金額上升約23%，而成交宗數按年則相若。

面對成交宗數減少，但月內市場仍錄得個別矚目租務個案，例如尖沙咀星光行地下1及2號舖，以每月約100萬元租予名牌手袋店。另外，旺角花園街71至73號地下A至C號舖，以月租約78萬元租出，新租客為大型體育用品公司。