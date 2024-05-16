啟德天瀧累售60伙 臨海四房3730萬招標售出｜新盤成交

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」今日(16日)以招標形式售出1伙臨海鉅宅，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，成交單位為2座5樓A室，實用面積1,173方呎，四房間隔，成交價3,730.14萬元，成交呎價31,800元。他指，項目開售至今累售60伙，套現逾25.7億元。

另外，恒地(二)部旗下港島區樓盤銷情理想，區內7個出售中的樓盤合共累售近94%，反應熾熱。

「天瀧」位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，預計關鍵日期為今年9月30日。