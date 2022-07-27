啟德效應｜新世界全新工廈 Artisan Lab 烘焙工房承租8千呎全層

新世界全新工廈項目Artisan Lab正現樓招租，是新蒲崗罕有透過重建發展的全新工廈，物業鄰近沙中綫鑽石山轉綫站，受惠啟德效應。

受啟德效應帶動，新蒲崗等鄰近地區加速轉型，新世界旗下區內全新工廈項目Artisan Lab近日落成及以現樓招租，新近已獲多間公司洽租，當中不乏主攻年輕人市場的行業，其中人氣文青烘焙工房「享樂烘焙」已承租項目5樓全層逾8,000方呎樓面，作業務擴充。

區內罕有全新重建工廈 Artisan Lab位於六合街21號，是區內罕有透過重建發展的全新工廈，位置鄰近沙中綫鑽石山轉綫站。項目樓高22層，總建築面積逾12萬方呎，分間單位建築面積約1,391至3,576方呎，全層樓面則達8,323方呎，部分樓層更設有特色平台。項目建築設計亦以人為本，1樓設有多用途空間，方便租戶舉辦各類型的活動，天台則設有約2,200方呎綠化園林Artisan Oasis，並已獲取綠建環評之暫定金級認證、LEED之金級認證及WELL之金級認證。

同系的另一工廈活化項目Artisan Hub，現已改裝為零售商業大樓，採「現代工業風」設計，並已獲健身室及空手道學校等不同行業進駐，帶動區內轉型。