啟德新盤｜啟德海灣第1期主攻兩房 短期開價 首批不少於204伙

市區焦點大型新盤、嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」今日(19日)公布最新銷售部署，嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目第1期已上載售樓說明書，將於短期內公布首張價單及對外開放示範單位，首張價單涵蓋全盤最少兩成單位，以第1期提供1,017伙計算，即最少涉及204伙，並表明以「明益」買家策略推售。

項目主打兩房 備有 3 個示範單位

温偉明指，「啟德海灣」第1期以兩房單位為主，佔整個期數約55%，故今日率先安排傳媒參觀的3個示範單位，分別為兩房連儲物室經改動示範單位及無改動示範單位，同屬第2B座18樓E室，實用面積553方呎；以及第2B座18樓G室，兩房(開放式廚房)無改動示範單位，實用面積432方呎，預計下周開放予公眾參觀。