啟德新盤｜啟德海灣第1期主攻兩房 短期開價 首批不少於204伙

市區焦點大型新盤、嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」今日(19日)公布最新銷售部署，嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目第1期已上載售樓說明書，將於短期內公布首張價單及對外開放示範單位，首張價單涵蓋全盤最少兩成單位，以第1期提供1,017伙計算，即最少涉及204伙，並表明以「明益」買家策略推售。
項目主打兩房 備有3個示範單位
温偉明指，「啟德海灣」第1期以兩房單位為主，佔整個期數約55%，故今日率先安排傳媒參觀的3個示範單位，分別為兩房連儲物室經改動示範單位及無改動示範單位，同屬第2B座18樓E室，實用面積553方呎；以及第2B座18樓G室，兩房(開放式廚房)無改動示範單位，實用面積432方呎，預計下周開放予公眾參觀。
政府有任何「減辣」措施都會「收貨」
温偉明稱，現時買家缺乏入市信心，故項目會採取以量先行，用一個市場能夠接受的「吸引價」推出，當做到有量之後才考慮提價。他續稱，項目不一定等到下周三《施政報告》公布後才開價，會「自己計數」，按照集團的推盤時間表進行。被問及對於《施政報告》的期望，他指政府有任何「減辣」措施都會「收貨」，相信對樓市有利好作用，而他期望政府可考慮率先放寬從價印花稅及買家印花稅。
整個啟德海灣發展項目分為兩期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。