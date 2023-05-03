啟德新盤｜天瀧夥中原按揭推優惠 全期按息H加1.3厘

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧，將於周五(5日)起招標發售首批116伙，為配合銷售部署，中原按揭及中原地產今日(3日)宣布，為該盤買家提供置業按揭優惠。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，【「天瀧」優質置業按揭優惠】按息/封頂息率低至3.375厘，全期按息低至H加1.3厘，特高現金回贈高達2.6%。此外，計劃按揭年期長達30年並兼享有高存息戶口，存息與按息一致。

陳永傑：首季大額成交創近 5 季新高

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，踏入第二季，樓市進入復甦中期，由今年初中小型單位起動撐起樓市，到現時豪宅市場亦重回正軌，甚至交投反彈，加上市場普遍預期息口即將見頂，相信樓價升勢不會改變，料買家紛紛重返市場，加快入市步伐。根據中原研究部資料顯示，今年首季2,000萬元以上的一手私人住宅買賣合約登記錄296宗，總值150億元，較2022年第四季125宗及78.2億元，分別上升1.4倍及92%，兩者均創近5季新高，反映新盤大額成交持續向升，且有價有市，相信隨著中港兩地全面通關，加上美國加息周期即將見頂，外圍經濟又持續不穩下，預計資金傾向留在本港，而物業仍然是最佳的避險工具之一，樓市大額成交將持續造好。

至於坐落啟德跑道區核心地段的天瀧，近七成單位坐擁維多利亞港海景，另逾七成單位設私人電梯大堂，屬高私隱度設計，相信首批單位招標反應熱烈。