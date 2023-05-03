啟德新盤｜天瀧夥中原按揭推優惠 全期按息H加1.3厘

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧，將於周五(5日)起招標發售首批116伙，為配合銷售部署，中原按揭及中原地產今日(3日)宣布，為該盤買家提供置業按揭優惠。
中原按揭董事總經理王美鳳表示，【「天瀧」優質置業按揭優惠】按息/封頂息率低至3.375厘，全期按息低至H加1.3厘，特高現金回贈高達2.6%。此外，計劃按揭年期長達30年並兼享有高存息戶口，存息與按息一致。
陳永傑：首季大額成交創近5季新高
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，踏入第二季，樓市進入復甦中期，由今年初中小型單位起動撐起樓市，到現時豪宅市場亦重回正軌，甚至交投反彈，加上市場普遍預期息口即將見頂，相信樓價升勢不會改變，料買家紛紛重返市場，加快入市步伐。根據中原研究部資料顯示，今年首季2,000萬元以上的一手私人住宅買賣合約登記錄296宗，總值150億元，較2022年第四季125宗及78.2億元，分別上升1.4倍及92%，兩者均創近5季新高，反映新盤大額成交持續向升，且有價有市，相信隨著中港兩地全面通關，加上美國加息周期即將見頂，外圍經濟又持續不穩下，預計資金傾向留在本港，而物業仍然是最佳的避險工具之一，樓市大額成交將持續造好。
至於坐落啟德跑道區核心地段的天瀧，近七成單位坐擁維多利亞港海景，另逾七成單位設私人電梯大堂，屬高私隱度設計，相信首批單位招標反應熱烈。
陳永傑透露，國內客戶對天瀧十分感興趣，中原地產中國內地駐港辦公室收到逾百個相關查詢，有見及此，中原決定趁五一黃金周長假，由公司精英代理「Property Professional (PP) 專才」帶領一批國內高端客戶獨立來港參觀天瀧，讓國內客戶可更深入了解項目優勢。
天瀧位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，預計關鍵日期為明年9月30日，樓花期長約17個月。