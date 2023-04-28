啟德新盤｜天瀧將上載車位價單 夥中原送1年免費租務管理服務

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧，將於下周五(5月5日)起招標發售首批116伙，今日(28日)公布將於短期內上載車位價單。

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目於昨日(27日)上載招標文件，為買家提供3款付款計劃，當中「180天現金付款計劃」及「靈活付款計劃」設有第二按揭安排，一按連二按貸款額最高為樓價七成。他指，認購三房及四房向海大單位的買家，可享有車位認購權，而車位價單將於短期內公布。

為配合銷售部署，中原地產決定為天瀧買家送出置業優惠，中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日起至5月14日，經中原地產購入天瀧三房或四房單位，並於入伙後經由中原地產租出，首5名一手買家將可獲得由中原測量師行提供1年免費租務管理服務，優惠總值高達118,000元。優惠先到先得，送完即止。