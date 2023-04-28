啟德新盤｜天瀧將上載車位價單 夥中原送1年免費租務管理服務

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧，將於下周五(5月5日)起招標發售首批116伙，今日(28日)公布將於短期內上載車位價單。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目於昨日(27日)上載招標文件，為買家提供3款付款計劃，當中「180天現金付款計劃」及「靈活付款計劃」設有第二按揭安排，一按連二按貸款額最高為樓價七成。他指，認購三房及四房向海大單位的買家，可享有車位認購權，而車位價單將於短期內公布。
為配合銷售部署，中原地產決定為天瀧買家送出置業優惠，中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日起至5月14日，經中原地產購入天瀧三房或四房單位，並於入伙後經由中原地產租出，首5名一手買家將可獲得由中原測量師行提供1年免費租務管理服務，優惠總值高達118,000元。優惠先到先得，送完即止。
五一長假期前往內地推廣
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，項目將於五一長假期前往中原位於內地大灣區分行，如珠海、深圳等進行簡介會及路演；而項目亦特別設計領巾，送予參觀天瀧示範單位的買家。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，內地客戶對天瀧十分感興趣，中原地產中國內地駐港辦公室收到逾百個相關查詢，有見及此，中原決定趁五一黃金周長假，由公司精英代理「Property Professional (PP) 專才」帶領一批國內高端客戶獨立來港參觀天瀧，讓國內客戶可更深入了解項目優勢。
新盤大額成交持續向升
陳永傑指，踏入第二季，樓市進入復甦中期，由今年初中小型單位起動撐起樓市，到現時豪宅市場亦重回正軌，甚至交投反彈，加上市場普遍預期息口即將見頂，相信樓價升勢不會改變，料買家紛紛重返市場，加快入市步伐。根據中原研究部資料顯示，今年首季2,000萬元以上的一手私人住宅買賣合約登記錄296宗，總值150億元，較2022年第四季125宗及78.2億元，分別升1.4倍及92%，兩者均創近5季新高，反映新盤大額成交持續向升，且有價有市，相信隨著中港兩地全面通關，加上美國加息周期即將見頂，外圍經濟又持續不穩下，預計資金傾向留在本港，而物業仍然是最佳的避險工具之一，樓市大額成交將持續造好。
天瀧位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，預計關鍵日期為明年9月30日，樓花期長約17個月。