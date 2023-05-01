啟德新盤｜天瀧車位價單出爐 涉及116個 最平350萬

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧，將於周五(5日)起招標發售首批116伙，最新於今日(1日)上載車位價單，涉及116個，售價由350萬至375萬,元，總金額逾4.1億元。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目於五一黃金周假期參觀人流絡不絕，當中不乏一家大小、投資者及國內人士。為配合周五招標發售，今日上載首張車位價單，買家可於入標同時選購1個車位。
另外，該盤的合作夥伴，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀今日亦率領團隊到場打氣，適逢今日韓家輝與太太結婚週年紀念，黃光耀送上親筆簽名的美酒祝賀。
天瀧位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，預計關鍵日期為明年9月30日，樓花期長約17個月。