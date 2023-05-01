啟德新盤｜天瀧車位價單出爐 涉及116個 最平350萬

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧，將於周五(5日)起招標發售首批116伙，最新於今日(1日)上載車位價單，涉及116個，售價由350萬至375萬,元，總金額逾4.1億元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目於五一黃金周假期參觀人流絡不絕，當中不乏一家大小、投資者及國內人士。為配合周五招標發售，今日上載首張車位價單，買家可於入標同時選購1個車位。