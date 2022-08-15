啟德新盤｜會德豐黃光耀：PARK PENINSULA料成時尚消閒地標 MIAMI QUAY可受惠

早前於啟德跑道區內持有地皮的9間發展商聯手成立公司，並將跑道區地段命名為PARK PENINSULA。發展商之一的會德豐地產，常務董事黃光耀今日(15日)出席一個講座，介紹PARK PENINSULA的優勢。

黃光耀表示，PARK PENINSULA的臨海消閒配套具有亮點，其海濱長廊上設24萬方呎商業面積，未來休閒商店及餐廳林立；郵輪碼頭上亦有約6萬方呎商店及餐廳；加上貼鄰的啟德體育園將設共約60萬方呎零售及美食海灣等餐飲設施。屆時PARK PENINSULA將昇華成時尚消閒地標，打造市區難得的臨海Al fresco Dining，由集團夥恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA承豐道23號項目MIAMI QUAY的住戶，將享有此優質配套。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰認為，PARK PENINSULA規劃宏大，其「中軸」空中花園一端連接未來全港最大的都會公園，另一端連接啟德跑道公園及世界級郵輪碼頭，此獨特創新的規劃媲美國際著名的紐約High Line高架公園—以高架綠色步道及帶狀園地連接市內核心地區，沿途打造多樣的花園植栽，提供藝文展覽及表演平台，每年吸引數以百萬計遊客到來，更帶動周邊物業價值節節攀升；而PARK PENINSULA更加擁有多面環迴海港景致，未來潛力更見優越。

1%物業投資課程導師 Brian Sir、Anthony Sir稱，PARK PENINSULA潛力不容置疑，猶如當年的西九發展區，故非常看好區內物業的升值空間。