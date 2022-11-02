啟德新盤｜有相睇！澐璟示位周五起開放參觀 903方呎三房 以漸變色彩作主調

九龍區新盤戰一觸即發，由華潤置地(海外)與保利置業(119)合作發展的啟德跑道區新盤澐璟今日(2日)首度展示三房經改動示範單位及無改動示範單位。

華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡表示，對項目設計一絲不苟，以項目壯闊海景、愜意園林、藝術品級別精心美學為設計三大理念，精心打造出國際級維港海景住宅地標。發展商一直致力追求高品質，著重美學與功能並重。項目每一處細節都反映對建築美學的執著，從用家角度仔細考量，嚴選最佳用料，致力打造高品質生活空間供住戶。貫徹項目於細節注入心思的匠心設計，整個項目的單位由大門、玄關、浴室洗手盆及相連儲物櫃，均用上與別不同的細致設計，展示了項目從細節中出發的貼心巧思以及實用性。

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀稱，澐璟共提供174伙三房單位，分布在第5座、第6座及第8座，實用面積介乎781至1,525方呎，單位大廳均面向維多利亞海港，部分單位更兼享泳池景觀，景致開揚。鑑於市場查詢熱烈，發展商將開放四房示範單位予VIP優先預約參觀，並將於本周五(4日)開放展銷廳及三房示範單位予公眾參觀。

第 5 座 28 樓 A 室藍本搭建三房

澐璟首度展示間隔為三房一套房連儲物房示範單位，以第5座28樓A室為設計藍本，實用面積903方呎。單位向西南，客飯廳布局分明，不設走廊，空間方正實用，方便擺放大型傢俬，標準層單位層與層之間高度達3.1 米。

發展商指，經改動示範單位的設計靈感啓發自荷蘭園境設計大師Piet Oudolf，單位以「RADIANT GARDEN」為設計靈感，以漸變色彩作主調，由深紫色、栗色、鏽色逐漸過渡至琥珀色，整個單位選用暖色系天然材料構築而成，設有偌大主臥室、供兒童使用的「樹屋」臥室（配有微型攀岩牆）、別具藝術氣息的書房，以及半開放的藏品展示室。

屋內擺放不少精選藝術裝飾，藝術氛圍滿溢，包括有門廳内出自宮尾洋輔之手的玻璃裝飾「Light Dances」、懸掛於客廳及飯廳的韓國藝術家金永憲奪目之作「Electronic Nostalgia」，以及書房中由谷川美音設計的塗漆擺設。