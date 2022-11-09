啟德新盤｜澐璟首推118伙招標 示範單位錄5800人次參觀

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，是次推出的118伙，實用面積介乎564至2,088方呎，包括11伙兩房、73伙三房及34伙四房，價錢參考港島南區及一綫海景物業造價。她透露，澐璟自上周五(4日)開放示範單位以來，累錄逾5,800人次參觀。

由華潤置地(海外)與保利置業(119)合作發展的啟德跑道區新盤澐璟今日(9日)公布首張銷售安排，推出118伙招標發售，戶型涵蓋兩房至四房，招標期由下周一(14日)起。

華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡稱，澐璟近90%單位均可享維港海景，當中前排特設6套「VILLA臨海大宅及第1及第2座臨海住宅大樓。此外，項目基座設有約2萬方呎臨海購物空間。

不受地建商會指引限制

地產建設商會(地建會)於2019年5月就一手樓可招標發售類別發出指引，列明招標出售的物業包括獨立屋、洋房及特色戶；實用面積不少於約753方呎的三房或以上睡房的分層單位；任何實用面積不少於約1,076方呎的分層單位。朱美儀回應指，該集團並非地建會成員，且上述要求僅屬指引性質。

澐璟位於承富里2號，由6幢分層住宅及3座低座大樓組成，提供582伙，單位實用面積介乎371至4,850方呎，當中標準分層單位涉576伙，戶型涵蓋一房至四房，另設連平台及頂層特色戶。至於低座單位「VILLA臨海大宅」涉6伙，單位實用面積介乎4,294至4,850方呎。項目共設373個住宅停車位及6個住宅電單車停車位，分布於地庫1至3層；預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約26個月。

澐璟展銷廳位於紅磡中國人壽中心B座地下及1樓，以項目三大主題：海景、藝術美學及綠化花園作設計靈感。單幢式雙層展廳佔地約3萬方呎，為準買家提供前所未有的空間體驗，並以自然日光以及園林景觀作點綴，營造出舒適愜意氛圍，傳達住宅項目的奢逸質感。