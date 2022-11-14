啟德新盤｜澐璟568方呎兩房 打造居家酒吧 金色閃瓷夠特別！

由華潤置地(海外)與保利置業(119)合作發展的啟德跑道區新盤澐璟推出首批118伙招標發售，實用面積介乎564至2,088方呎，包括11伙兩房、73伙三房及34伙四房，招標期由今日(14日)至明年6月底，每日招標。該盤設有6個示範單位，當中包括實用面積568方呎的兩房連儲物室經改動及無改動示範單位。 第 3B 座 28 樓 C 單位經改動示範單位 澐璟開放之兩房連儲物房經改動示範單位，以3B座28樓C室為藍本搭建，實用面積568方呎，單位向南，可享開揚維港及戶外泳池景觀，標準層單位層與層之間高度達3.15米，空間感十足。單位客飯廳呈長方形設計，客廳外接環保露台，配以落地玻璃設計，視野極盡開揚，遼闊維港一覽無遺。 ↓↓澐璟兩房經改動示位↓↓