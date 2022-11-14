啟德新盤｜澐璟568方呎兩房 打造居家酒吧 金色閃瓷夠特別！

由華潤置地(海外)與保利置業(119)合作發展的啟德跑道區新盤澐璟推出首批118伙招標發售，實用面積介乎564至2,088方呎，包括11伙兩房、73伙三房及34伙四房，招標期由今日(14日)至明年6月底，每日招標。該盤設有6個示範單位，當中包括實用面積568方呎的兩房連儲物室經改動及無改動示範單位。
第3B座28樓C單位經改動示範單位
澐璟開放之兩房連儲物房經改動示範單位，以3B座28樓C室為藍本搭建，實用面積568方呎，單位向南，可享開揚維港及戶外泳池景觀，標準層單位層與層之間高度達3.15米，空間感十足。單位客飯廳呈長方形設計，客廳外接環保露台，配以落地玻璃設計，視野極盡開揚，遼闊維港一覽無遺。
↓↓澐璟兩房經改動示位↓↓
項目的設計團隊以「SHIMMERING HARBOUR」為設計概念，用色鮮明，採用簡約橡木牆身搭配抛光金屬瓷磚、拉絲不銹鋼及銀箔天花，盡顯閃亮元素。設計師以項目前臨遼闊維港海景為設計靈感，透過定制的水滴型金屬雕塑及弧線設計，把波浪動感引入室内空間。
開放式廚房工作檯面呈L形布局，備餐空間充足；旁邊更特設廚房吧台，備有貯藏雞尾酒的居家酒吧，住戶可一面品酒，一面欣賞室外無遮擋景致。廚房採用德國高級品牌Miele嵌入式雪櫃、嵌入式組合蒸焗爐、抽油煙機、雙頭氣體煮食爐及電磁爐，同時亦配備德國西門子嵌入式洗衣乾衣機及Vinvautz嵌入式酒櫃。而廚房之廚櫃特設日本製多功能廚房收納層架，採雙層式伸縮設計，可於需要時才拉下使用，善用廚房每一吋空間。
設計師更為配合新世代家居工作所需，於大廳設有開放式工作空間，可隨時欣賞超廣闊維港海景。主人房與大廳同向，可享維港海景。浴室備有高級衛浴設施，搭配圓鏡面馬賽克瓷磚。
↓↓澐璟兩房無改動示位↓↓
澐璟位於承富里2號，由6幢分層住宅及3座低座大樓組成，提供582伙，單位實用面積介乎371至4,850方呎，當中標準分層單位涉576伙，戶型涵蓋一房至四房，另設連平台及頂層特色戶。至於低座單位「VILLA臨海大宅」涉6伙，單位實用面積介乎4,294至4,850方呎。項目共設373個住宅停車位及6個住宅電單車停車位，分布於地庫1至3層；預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約26個月。
澐璟展銷廳位於紅磡中國人壽中心B座地下及1樓，以項目三大主題：海景、藝術美學及綠化花園作設計靈感。單幢式雙層展廳佔地約3萬方呎，為準買家提供前所未有的空間體驗，並以自然日光以及園林景觀作點綴，營造出舒適愜意氛圍，傳達住宅項目的奢逸質感。