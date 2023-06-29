啟德新盤｜HENLEY PARK暫錄超額逾23倍 預告推高座向海一房應市

林達民透露，完成周六首輪銷售後，會隨即展開次輪推售步伐，有機會於下周末展開次輪銷售。他預告，未來加推單位有約3%至5%的提價空間，並將首度推出高座住宅大樓向海及啟德體育園的一房單位，定價會參考THE HENLEY系列的向海一房單位，目前平均呎價約3.4萬元。

林達民今日(29日)特別介紹高座住宅大樓的開放式及一房單位，其中第1A座29樓H室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實價約558萬元；另一單位為1A座29樓G室，實用面積384方呎，一房連衣帽間間隔，折實價759.9萬元。他補充，首張價單提供112伙一房連衣帽間單位，實用面積介乎384至392方呎，相信適合小家庭上車。

HENLEY PARK首輪開賣的228伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎250至649方呎，價單定價由575.8萬至1,915.7萬元，價單呎價為21,756至30,553元，以定價計，首批單位市值約21.9億元；而扣除最高10%折扣後，單位折實售價由518.22萬至1,724.13萬元，折實呎價介乎19,580元至27,498元，折實平均呎價21,463元。

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