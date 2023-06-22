啟德新盤｜HENLEY PARK端午節假期錄逾1200人次參觀現樓

截至今日(22日)下午4時，HENLEY PARK已錄逾1,200人到場參觀。

恒基地產(012)啟德現樓新盤HENLEY PARK昨日(21日)公布首張價單，涉及148伙，以90天現金付款計劃提供最高折扣10%計算，折實售價由518.22萬元起，折實平均呎價21,088元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日(22日)下午4時，HENLEY PARK已錄逾1,200人到現樓參觀，對銷情相當有信心。

適逢今日是端午節假期，林達民透露，有睇樓客表示在沙田看完龍舟後乘搭屯馬綫來港鐵啟德站相當快捷，集團THE HENLEY質素優質，加上已屆現樓，對自用客及投資客而言絕對吸引。

該盤兩個現樓無改動示範單位位於屬低密度園區的低座住宅大樓「EDEN」，分別為低座A座3樓B室及低座A座3樓C室。