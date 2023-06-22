啟德新盤｜HENLEY PARK端午節假期錄逾1200人次參觀現樓

恒基地產(012)啟德現樓新盤HENLEY PARK昨日(21日)公布首張價單，涉及148伙，以90天現金付款計劃提供最高折扣10%計算，折實售價由518.22萬元起，折實平均呎價21,088元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日(22日)下午4時，HENLEY PARK已錄逾1,200人到現樓參觀，對銷情相當有信心。
適逢今日是端午節假期，林達民透露，有睇樓客表示在沙田看完龍舟後乘搭屯馬綫來港鐵啟德站相當快捷，集團THE HENLEY質素優質，加上已屆現樓，對自用客及投資客而言絕對吸引。
該盤兩個現樓無改動示範單位位於屬低密度園區的低座住宅大樓「EDEN」，分別為低座A座3樓B室及低座A座3樓C室。
林達民形容項目HENLEY PARK首批屬「唔憂價」，148伙實用面積介乎250至649方呎，包括16伙開放式、100伙一房、16伙兩房及16伙三房。價單定價由575.8萬至1,604.8萬元，呎價介乎21,756元至25,485元。至於折實售價則由518.22萬至1,444.32萬元，折實呎價介乎19,580元至21,756元。最低售價單位為高座第1A座2樓H室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實售價518.22萬元，呎價約20,729元。最低呎價單位為低座A座1樓C室，實用面積303方呎，折實售價593.28萬元，呎價19,580元。
HENLEY PARK共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座，提供740伙，單位實用面積介乎250至1,558方呎。單位間隔包括開放式至三房，另設特色單位。標準單位佔721伙，特色單位佔19伙。項目提供97個住客車位，平均每8戶爭1個車位，發展商分別於中環國際金融中心1期及啟德現樓設有示範單位。