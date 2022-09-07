啟德新盤｜MIAMI QUAY I下周一首賣138伙 折實價524萬入場

大型新盤落實中秋節長假期開賣，由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I今日(7日)公布首輪銷售安排，將於下周一(12日)開售138伙，當中價單發售137伙，另1伙為頂層四房特色戶以招標推售；本周日(11日)下午6時截票。

83 伙折實價低於 800 萬

會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目至今暫錄逾1,200票，以價單發售單位計，超額認購逾7倍。首輪以價單形式推售單位實用面積介乎250至716方呎，涵蓋9伙開放式、74伙一房、37伙兩房，以及17伙三房。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由約524.2萬至1,861.5萬元，折實呎價介乎20,339元至25,999元，折實平均呎價23,250元，折實價計市值逾12.6億元。

他補充，以折實價計，當中有83伙樓價低於800萬元，92伙樓價低於1,000萬元，120伙樓價則低於1,200萬元。

至於招標發售單位屬全盤面積最大、僅提供1伙的第1座30樓A室，為頂層天際單位，屬四房雙套連工作間及洗手間間隔，全盤僅設1伙，實用面積1,335方呎，連1,123方呎天台及421方呎平台。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，項目獲BEAM PLUS暫定金級建築設計，體現能源效益及現代綠色生活，而項目提供電動車充電設備、車牌識別系統等。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘稱，項目亦設有電子住戶證、住客大堂及會所設智能自動門，以及專屬手機應用程式預約會所設施等。

MIAMI QUAY位處啟德承豐道23號，分兩期發展；MIAMI QUAY I 由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中兩房戶佔全盤近54%，涉349伙。項目自設總面積達30,798方呎的住客會所「CLUB MIAMI」，預計關鍵日期為明年8月31日，樓花期約12個月。發展商為項目備有一房、兩房，以及三房套示範單位，設於尖沙咀海港城港威大廈2座。