啟德MIAMI QUAY I｜多圖！一房及三房示位曝光 設計注入MIAMI奢華元素

由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I周三(8月30日)上載售樓說明書後，周四(1日)傳媒開放以第2座28樓B室為藍本搭建的兩房連裝修示範單位，實用面積433方呎、以1座28樓B室為藍本搭建的三房一套無改動示範單位，實用面積661方呎；及以3座28樓H室為藍本搭建的一房無改動示範單位，實用面積315方呎。發展商表示，周六(3日)起開放予公眾參觀。(圖：林俊源)
1座28樓B室(三房一套無改動示位)
以1座28樓B室為藍本搭建的三房一套無改動示範單位，實用面積661方呎。單位設計注入MIAMI的奢華元素，廚櫃、浴室櫃及門把手等特別採用香檳金色金屬材質，配以相同色調的天然石材。
大門設有三星智能門鎖，備有指紋、手機 AppWi-Fi配對、密碼、門卡 及鎖匙5種模式。單位樓底高度達約3.15米，空間感十足。長方形客飯廳深廣闊長，易於擺放大型家具，並設有玻璃趟門連接寬敞露台及工作平台，配上玻璃幕牆設計，採光度充足。
至於3間睡房與客廳同向，坐擁相同的「Inner Harbour」九龍灣畔海景、戶外泳池及園林景致。主人睡房開則方正，放置大床後可做到三邊落床，在玻璃幕牆設計下提升室內採光度，並附連主人浴室；另兩間睡房間隔實用，迎合不同家庭需要。
單位採梗廚設計，配備頂級品牌的煤氣煮食爐、蒸焗爐、微波爐及抽油煙機，以及雪櫃及洗衣乾衣機，設備齊全；另更特別細心加裝風喉式抽氣扇，加強通風。另外，浴室以意大利進口高級瓷磚鋪砌牆身，檯面則選用天然石材鋪砌，同時配置香檳金色衛浴設備，亦貼心裝設浴室寶，時刻保持浴室乾爽。
3座28樓H單位(一房無改動示位)
以3座28樓H室為藍本搭建的一房無改動示範單位，實用面積315方呎，單位設計同樣貫徹MIAMI主題，樓底高度達約3.15米，空間宏闊。
客飯廳間隔方正，宜於擺放家具，配合開放式廚房設計， 寸寸實用，令客飯廳視野更廣闊。露台連接工作平台，擴大戶外空間。睡房間隔實用，採用玻璃幕牆設計，提升室內採光度及可享開揚景色。
廚房配備頂級品牌電磁爐、蒸焗爐、抽油煙機，以及雪櫃及洗衣乾衣機。浴室牆身同樣以意大利進口高級瓷磚鋪砌，檯面選用天然石材鋪砌，優雅之餘令浴室更見光猛；另貼心裝設浴室寶，時刻保持浴室乾爽舒適。值得一提，客飯廳、廚房及浴室更貼心配置電插座連USB插頭。
設逾3萬方呎住客會所「CLUB MIAMI」
項目自設總面積達30,798方呎的住客會所「CLUB MIAMI」，設有約50米戶外臨海泳池、藝術園林、約25米室內恒溫泳池、按摩池、池畔雅座及酒吧、尊貴宴會廳連私人花園及私人泳池及童趣遊玩區等。
MIAMI QUAY位處啟德承豐道23號，分兩期發展；MIAMI QUAY I 由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中兩房戶佔全盤近54%，涉349伙。項目預計關鍵日期為明年8月31日，樓花期約12個月；展銷廳及示範單位設於尖沙咀海港城港威大廈2座。