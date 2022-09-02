啟德MIAMI QUAY I｜多圖！一房及三房示位曝光 設計注入MIAMI奢華元素

由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I周三(8月30日)上載售樓說明書後，周四(1日)傳媒開放以第2座28樓B室為藍本搭建的兩房連裝修示範單位，實用面積433方呎、以1座28樓B室為藍本搭建的三房一套無改動示範單位，實用面積661方呎；及以3座28樓H室為藍本搭建的一房無改動示範單位，實用面積315方呎。發展商表示，周六(3日)起開放予公眾參觀。(圖：林俊源)

1 座 28 樓 B 室 ( 三房一套無改動示位 )

以1座28樓B室為藍本搭建的三房一套無改動示範單位，實用面積661方呎。單位設計注入MIAMI的奢華元素，廚櫃、浴室櫃及門把手等特別採用香檳金色金屬材質，配以相同色調的天然石材。

大門設有三星智能門鎖，備有指紋、手機 AppWi-Fi配對、密碼、門卡 及鎖匙5種模式。單位樓底高度達約3.15米，空間感十足。長方形客飯廳深廣闊長，易於擺放大型家具，並設有玻璃趟門連接寬敞露台及工作平台，配上玻璃幕牆設計，採光度充足。

至於3間睡房與客廳同向，坐擁相同的「Inner Harbour」九龍灣畔海景、戶外泳池及園林景致。主人睡房開則方正，放置大床後可做到三邊落床，在玻璃幕牆設計下提升室內採光度，並附連主人浴室；另兩間睡房間隔實用，迎合不同家庭需要。

單位採梗廚設計，配備頂級品牌的煤氣煮食爐、蒸焗爐、微波爐及抽油煙機，以及雪櫃及洗衣乾衣機，設備齊全；另更特別細心加裝風喉式抽氣扇，加強通風。另外，浴室以意大利進口高級瓷磚鋪砌牆身，檯面則選用天然石材鋪砌，同時配置香檳金色衛浴設備，亦貼心裝設浴室寶，時刻保持浴室乾爽。