啟德新盤｜MIAMI QUAY I今首賣138伙 大手客斥2659萬掃一房及三房

市場焦點新盤、由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I今日(12日)首輪開售138伙，當中價單發售137伙，另1伙為頂層四房特色戶以招標推售。現場所見，準買家抵達尖沙咀海港城港威大廈2座電梯大堂等候登記，並出現排隊人龍，有家庭客帶同子女到場；而4間發展商均有派代表出席售樓現場為項目打氣。會德豐地產常務董事黃光耀表示，今日出席的買家不少為年輕人，將視乎首輪銷情有機會短期內加推。

716 方呎三房套雙破頂價沽

市場消息指，項目暫有42伙已獲揀選，佔首輪價單發售單位約30%，套現逾3.9億元。其中一組大手客斥資約2,659.4萬元購入2伙，為第1座23樓A室及第3座19樓H室，其中第1座23樓A室，實用面積716方呎，三房一套連工作間及洗手間間隔，成交價1,908.7萬元，呎價26,658元，售價及呎價創項目標準分層單位新高；第3座19樓H室，實用面積315方呎，屬一房開放式廚房間隔，成交價750.7萬元，呎價23,832元，發展商指造價非常理想。

此外，坐擁海景的第3座B室，屬兩房連儲物房(開放式廚房)間隔，以及第3座J室的一房海景戶最受歡迎，幾近沽清。