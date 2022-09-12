啟德新盤｜MIAMI QUAY I今首賣138伙 大手客斥2659萬掃一房及三房

市場焦點新盤、由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I今日(12日)首輪開售138伙，當中價單發售137伙，另1伙為頂層四房特色戶以招標推售。現場所見，準買家抵達尖沙咀海港城港威大廈2座電梯大堂等候登記，並出現排隊人龍，有家庭客帶同子女到場；而4間發展商均有派代表出席售樓現場為項目打氣。會德豐地產常務董事黃光耀表示，今日出席的買家不少為年輕人，將視乎首輪銷情有機會短期內加推。
716方呎三房套雙破頂價沽
市場消息指，項目暫有42伙已獲揀選，佔首輪價單發售單位約30%，套現逾3.9億元。其中一組大手客斥資約2,659.4萬元購入2伙，為第1座23樓A室及第3座19樓H室，其中第1座23樓A室，實用面積716方呎，三房一套連工作間及洗手間間隔，成交價1,908.7萬元，呎價26,658元，售價及呎價創項目標準分層單位新高；第3座19樓H室，實用面積315方呎，屬一房開放式廚房間隔，成交價750.7萬元，呎價23,832元，發展商指造價非常理想。
此外，坐擁海景的第3座B室，屬兩房連儲物房(開放式廚房)間隔，以及第3座J室的一房海景戶最受歡迎，幾近沽清。
陳永傑：客人出席率達七成 下調9月全月一手成交量
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，發展商開價貼市，提供較市價約兩成折讓，加上啟德區配套及規劃備受中產人士追捧，該行今日出席率理想，達七成，當中約九成為用家。該行亦錄得一組客打算斥資1,900萬元購入1伙一房及1伙兩房連儲物房戶。
他續稱，截至昨日，9月一手成交約110宗。本港新冠肺炎確診人數反彈，令外出市民減少，對一手銷情帶來影響，期望政府盡快放寬入境檢疫限制，與國際接軌，令經濟活動重回正軌。至於加息的影響，陳永傑認為市民早已做好心理準備，對物業市場衝擊不大。由於本月一手推盤量不多，將本月原本預料2,000宗的一手成交量，下調至1,500宗，降25%。
MIAMI QUAY I首輪以價單形式推售單位實用面積介乎250至716方呎，涵蓋9伙開放式、74伙一房、37伙兩房，以及17伙三房。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由約524.2萬至1,861.5萬元，折實呎價介乎20,339元至25,999元，折實平均呎價23,250元。項目截收2,048票，超額認購近14倍。
MIAMI QUAY位處啟德承豐道23號，分兩期發展；MIAMI QUAY I 由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中兩房戶佔全盤近54%，涉349伙。項目自設總面積達30,798方呎的住客會所「CLUB MIAMI」，預計關鍵日期為明年8月31日，樓花期約12個月。發展商為項目備有一房、兩房，以及三房套示範單位，設於尖沙咀海港城港威大廈2座。