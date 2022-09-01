啟德新盤｜MIAMI QUAY I最快明日開價 首批不少於130伙

市場焦點新盤、由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA MIAMI QUAY I昨日(8月31日)上載售樓說明書，今日(1日)向傳媒開放3個示範單位，戶型涵蓋一房至三房。會德豐地產常務董事黃光耀透露，最快明日(2日)公布首張價單，料不少於130伙，有機會中秋節進行首輪銷售。

黃光耀透露，MIAMI QUAY I定價參考一線臨海、同區的住宅項目，預計本周末開放示範單位予公眾人士參觀，並同步接受認購登記，部署中秋節假期首輪開售。他指，項目於宣傳推廣期間接獲不少查詢，因此加快推售步伐，查詢客源中約50%來自九龍區，另新界及港島區各佔約25%；又指項目預計明年8月底入伙，即樓花期約12個月，相信可吸引年輕客、小家庭及投資客。

開放式至兩房單位佔全盤 88%

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，MIAMI QUAY I由3座28層住宅大樓組成，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎250至1,335平方呎，當中開放式至兩房佔全盤約88%。僅設1伙天際頂層特色單位，屬四房雙套連工作間及洗手間間隔，實用面積1,335方呎，連1,123方呎天台及421方呎平台。