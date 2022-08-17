啟德新盤｜MIAMI QUAY I部署月內開價 定價參考海璇貝沙灣

由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展啟德PARK PENINSULA的MIAMI QUAY I有新動向，會德豐地產常務董事黃光耀表示，正積極籌備該盤售樓說明書及示範單位，目前進展理想，部署未來一至兩周上載售樓說明書，目標月內開放3個示範單位予公眾參觀，以及公布首張價單，維持第三季內開售。

他透露，定價方面會參考東九龍，以及港島臨海項目北角海璇、貝沙灣等成交價，而項目於命名後接獲不少查詢，當中不乏外區客。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈稱，MIAMI QUAY自設住客會所「Club Miami」，室內外面積合共約7.5萬方呎，包括逾3萬方呎臨海會所及逾4.5萬方呎藝術園林。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘指，會所另設有兒童遊玩區、宴會廳、24小時的健身室等；另外發展商製作一本生活指南，專門介紹PARK PENINSULA一帶的衣食住行。

早前於啟德跑道區內持有地皮的9間發展商，聯手成立公司，並將跑道區地段命名為PARK PENINSULA，涉484萬方呎的綠化及休憩地帶，而MIAMI QUAY為命名後首個登場全新盤。

MIAMI QUAY位處承豐道23號，合共提供逾1,200伙，將分為兩期發展，第1期MIAMI QUAY I提供648伙，標準戶實用面積介乎約250至710方呎，戶型涵蓋開放式至三房，當中主打兩房，預計入伙日期為明年8月31日，樓花期長約13個月。