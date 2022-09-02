啟德新盤｜MIAMI QUAY I「齊心起動價」首推130伙 折實最平524萬

本月焦點新盤、由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I今日(2日)公布首張價單，成為9月首個開價全新盤。首批涉130伙，提供最高12%折扣優惠，折實售價524.2萬元起，折實呎價20,339元起，折實平均呎價22,452元。

明日開放示範單位及收票

自9大地產發展商今年7月中宣布攜手合作，將前啟德跑道區打造成全新綜合多元化地段「PARK PENINSULA」，MIAMI QUAY I成為首個推售樓盤。會德豐地產常務董事黃光耀形容首批單位定價為「齊心起動價」，希望與合作夥伴同心為PARK PENINSULA打響頭炮。他稱，已參考臨海一線豪宅及啟德區內項目價錢，由於與市價存在大幅度折讓，未來加推單位的價錢上有條件作調整。項目明日(3日)正式開放3個示範單位予公眾參觀，同步接受認購登記，有機會於下周末中秋節長假期作首輪銷售。

梁志堅：香港冇需要跟美國加息

會德豐地產主席梁志堅表示，該盤坐落於PARK PENINSULA，三面環海的地理優勢屬世界上罕有，對於後市走勢，他認為今年餘下時間本港樓價有約3%至5%的調整空間，不過看好明年市況。他指，美國至年底或仍加息，但之後都會「慢慢減番」，認為香港沒有需要跟美國加息，但環境上唔跟隨會影響部分投資和做生意，最重要唔好「搞冧自己」，坦言「香港為彈丸之地，有國家作為後盾，經濟會向好。」

首批兩房佔最多 入場為 250 方呎開放式戶

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝指，首批單位集中位處第2及3座，涵蓋7伙開放式、52伙一房、67伙兩房，以及4伙三房單位，實用面積介乎250至620方呎。單位定價由595.6萬至1,664.1萬元，呎價介乎23,112元至27,088元，平均呎價25,512元，市值約13.2億元。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由524.2萬至1,464.5萬元，折實呎價介乎20,339元至23,839元，折實平均呎價22,452元，市值約11.6億元。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢稱，今批最低售價單位為第2座2樓E室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實售價524.2萬元，呎價20,968元。最低呎價單位為第2座2樓C室，實用面積463方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價941.7萬元，呎價20,339元。至於一房入場單位為3座2樓H室，實用面積315方呎，折實售價662.1 萬元，呎價21,019元。

帝國集團執行董事姚志偉表示，首張價單設有3種付款辦法，扣除最高12%後，有約60%單位樓價低於1,000萬元。目前項目建築進度理想，料可於明年8月底前入伙，樓花期不足一年，自用或投資都相當吸引。

資料顯示，去年6月推出的維港1號，首批212伙折實平均呎價22,977元，即MIAMI QUAY I首批較其低約2.3%。

MIAMI QUAY位處啟德承豐道23號，分兩期發展；MIAMI QUAY I 由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中兩房戶佔全盤近54%，涉349伙。項目自設總面積達30,798方呎的住客會所「CLUB MIAMI」，預計關鍵日期為明年8月31日，樓花期約12個月。發展商為項目備有一房、兩房，以及三房套示範單位，設於尖沙咀海港城港威大廈2座。