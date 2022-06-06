啟德新盤｜MONACO MARINE周五開賣120伙 折實價824萬起

展開新一輪銷售部署的會德豐地產啟德MONACO MARINE，上周四(2日)加推56伙後，今日(6日)公布全新銷售安排，將於本周五(10日)發售120伙，其中21伙屬首次推出的低座單位。

周五發售的120伙，包括26伙一房開放式廚房、60伙兩房開放式廚房、5伙兩房連工作間單位、11伙三房開放式廚房單位、4伙三房及儲物房、3伙三房連一套房、1伙三房一套連儲物房、2伙三房一套房加工作間連洗手間，以及2伙天際平台特色單位。首次推出21伙低座單位，包括5伙連花園特色單位及1伙連天台特色單位。

折實平均呎價25655元

是次以價單銷售的117伙，實用面積由324至768方呎，價單定價由936.8萬至2,199.6萬元，呎價介乎26,329元至34,061元，平均呎價29,153元。扣除最高12%折扣後，單位折實售價由824.4萬至1,935.7萬元，折實呎價介乎23,170元至29,974元，折實平均呎價25,655元。以建築期付款計劃計，合共73伙低於1,200萬元。所有單位以折實價計，預計可套現約13.8億元。

至於以招標推售的3伙，包括2伙天際平台特色單位，為第1A座38樓A單位，實用面積1,708方呎，屬全盤面積最大單位，連265方呎平台及747方呎天台，四房雙套間隔；而1B座38樓A單位，實用面積1,570方呎，連258方呎平台及636方呎天台，四房雙套間隔。另外低座D座地下A單位，實用面積700方呎，連305方呎花園，三房套間隔。

端午節長假期售出 7伙

發展商稱，MONACO MARINE於剛過去的3日端午節長假期內錄得7宗成交，今日亦售出第1B座15樓D室，實用面積435方呎，兩房開放式廚房間隔，以1,144.9萬元成交，呎價26,320元。項目本月首6日已售出9伙，共套現逾1億元。

MONACO MARINE設有2座高座及4座低座住宅，主打一房至三房，預計關鍵日期為明年3月15日，樓花期僅約9個月。