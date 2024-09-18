啟德海灣中秋節假期單日連沽6伙 套現逾3600萬｜新盤成交

綜合市場消息，今日(18日)中秋節假期暫錄得10宗一手成交，其中由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第1期單日暫錄得6宗成交，包括3伙兩房及3伙一房，共套現逾3,600萬元。
該盤自推出「置佳時機限定折扣優惠」後，市場反應熱烈，早前加推12個精選單位應市，個別單位最高可享35.75%折扣率。該12伙包括6伙一房及6伙兩房，折實售價及呎價最低單位為2A座1樓G室，一房間隔，實用面積306方呎，折實售價487.4萬元，折實呎價15,928元。
嘉華温偉明：積極考慮加推單位
嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，美國即將進入減息周期，加快用家及投資者入市步伐，「啟德海灣」項目具規模及擁有豐富的會所設施，且樓花期短，故吸引不少準買家參觀示範單位，會積極考慮加推單位回應市場需求。
「啟德海灣」發展項目分為兩期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。