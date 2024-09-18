啟德海灣中秋節假期單日連沽6伙 套現逾3600萬｜新盤成交

「啟德海灣」第1期今日中秋節假期暫錄得6宗成交，包括3伙兩房及3伙一房，共套現逾3,600萬元。

綜合市場消息，今日(18日)中秋節假期暫錄得10宗一手成交，其中由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第1期單日暫錄得6宗成交，包括3伙兩房及3伙一房，共套現逾3,600萬元。

該盤自推出「置佳時機限定折扣優惠」後，市場反應熱烈，早前加推12個精選單位應市，個別單位最高可享35.75%折扣率。該12伙包括6伙一房及6伙兩房，折實售價及呎價最低單位為2A座1樓G室，一房間隔，實用面積306方呎，折實售價487.4萬元，折實呎價15,928元。