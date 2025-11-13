啟德海灣周日發售108伙 一房折實最平491萬｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德新盤「啟德海灣」第1期公布全新銷售安排，將於本周日推售全新第2C座單位共108伙，當中公開發售78伙一房單位，另有30伙兩房單位作招標發售。
嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，「啟德海灣」在過去星期六加推全新第2C座單位，同時開放全新現樓示範單位，市場反應熱烈，大部分準買家對一房及兩房感興趣，當中本地客與內地客比例各佔一半。
是次價單推售的78伙一房，扣除最高25%折扣優惠後，折實售價由491.3萬至571.8萬元，折實呎價介乎16,003元至18,748元，折實平均呎價約17,680元。最低售價及呎價單位同為第2C座3樓M室，實用面積307方呎，屬一房間隔。項目迄今售出458伙，套現近40億元。
據銷售安排顯示，當日將分為A組及B組發售，率先揀樓的A組為大手客時段，細分為AA組，買家須認購最少10伙；其後為AB組，買家須認購最少4伙；之後為AC組，買家須認購最少2伙；最後為B組，買家認購最少1伙，但不多於2伙。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，啟德區發展已非常成熟，區內臨海消閒娛樂俱備，加上附近的啟德體育園，舉行不同的國際級運動賽事及演唱會。啟德是一個充滿動感和年青的新社區，故吸引不少年青家庭進駐。
中國海外地產董事總經理游偉光稱，踏入第四季，整體樓市氣氛持續升溫，買家入市意欲明顯增強。項目加推全新第2C座單位，以貼市價策略回應市場需求。目前收到的查詢中，以一房及兩房單位查詢最為熱烈，當中都有不少長綫投資者，相信看好啟德區的發展潛力。參考地產代理的數據，「啟德海灣」近期的平均呎租約50元，投資者購入單位收租，租金回報屬理想水平。
「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連物業組成，為第2A、2B及2C座，當中主打兩房單位，佔約55%。