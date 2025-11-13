啟德海灣周日發售108伙 一房折實最平491萬｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德新盤「啟德海灣」第1期公布全新銷售安排，將於本周日推售全新第2C座單位共108伙，當中公開發售78伙一房單位，另有30伙兩房單位作招標發售。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，「啟德海灣」在過去星期六加推全新第2C座單位，同時開放全新現樓示範單位，市場反應熱烈，大部分準買家對一房及兩房感興趣，當中本地客與內地客比例各佔一半。

是次價單推售的78伙一房，扣除最高25%折扣優惠後，折實售價由491.3萬至571.8萬元，折實呎價介乎16,003元至18,748元，折實平均呎價約17,680元。最低售價及呎價單位同為第2C座3樓M室，實用面積307方呎，屬一房間隔。項目迄今售出458伙，套現近40億元。