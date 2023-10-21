啟德海灣示範單位｜第1期432及553呎兩房 大細房設計住戶靈活使用｜多圖

「啟德海灣」第1期主打兩房單位，佔整個期數約55%。項目設有3個示範單位，分別為兩房連儲物室經改動示範單位及無改動示範單位。其中以第2B座18樓E室為藍本搭建的兩房連儲物室無改動示範單位，實用面積553方呎。
客飯廳呈長形設計，入門處小玄關預留位置擺放鞋櫃。兩間睡房則為大細房設計，可靈活使用，其中主人房預留充足空間予住戶擺放衣櫃，玻璃幕牆設計把充足的自然光引入室內，同時能欣賞室外風景，空間感十足。另設方正儲物室，採用趟門設計，可靈活使用，配合住戶不同的需要。
單位採用獨立式廚房設計，可明火煮食，並為住戶增加檯面及儲物空間；廚櫃用料設計時尚，配備精心挑選的品牌設備，特別採用一系列德國著名品牌Miele家電，包括氣體煮食爐、雙頭氣體煮食爐、抽油煙機及蒸焗爐；另配置Siemens洗衣乾衣機及雙門雪櫃和Ostberg抽氣扇。浴室特設LED大鏡櫃，備有三種不同顏色燈光以方便住戶使用；牆身以水磨石紋的意大利磁磚作特色牆，配搭古銅色淋浴套裝，盡顯典雅高貴感。另配置Panasonic浴室寶、DURAVIT洗手盆、CATALANO坐廁、AXOR淋浴及洗手盆水龍頭、HANSGROHE花灑套裝。
↓↓啟德海灣示範單位｜第2B座18樓E室兩房連儲物室無改動示位↓↓
另以第2B座18樓G室為藍本搭建的兩房無改動示範單位，實用面積432方呎。客飯廳呈長形布局，易於擺放家具；兩間睡房同樣以大細房設計，可靈活使用，其中主人睡房預留衣櫃位，玻璃幕牆設計除外型美觀，更將充足的自然光引入室內。
單位採用L型開放式廚房設計，增加檯面及儲物空間，開放式廚房配備精心挑選的品牌設備，採用一系列德國高級家電品牌Miele家電，包括雙頭電磁爐、抽油煙機及蒸焗爐；另配置Siemens的洗衣乾衣機及雙門雪櫃。浴室亦配置Panasonic浴室寶、DURAVIT洗手盆、CATALANO坐廁、AXOR淋浴及洗手盆水龍頭、HANSGROHE花灑套裝。
↓↓啟德海灣示範單位｜第2B座18樓G室兩房無改動示位↓↓
發展商表示，「啟德海灣」為首個私人屋苑交樓標準率先採用Philips Alpha-VP六合一視像智能門鎖，除一般密碼、指紋、CPU卡及門匙開鎖外，電子鎖亦提供App臨時密碼及一次性密碼，同時保留傳統防盜眼，切合住戶的不同需求。住戶更可透過專屬應用程式查看進出紀錄，使生活更加安全和便捷。此外，項目大部分單位設有「三合一」特大露台(露台、工作平台及冷氣機平台合併設置於同一位置)，以超級跑車為設計靈感，於外形設計融合車身流線型動感線條和跑車獨有的六角形蜂巢式欄柵，勾勒出跑車般的迷人剪影。
↓↓啟德海灣示範單位｜第2B座18樓E室兩房連儲物室經改動示位↓↓
由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」發展項目分為兩期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。