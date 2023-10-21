啟德海灣示範單位｜第1期432及553呎兩房 大細房設計住戶靈活使用｜多圖

「啟德海灣」第1期主打兩房單位，佔整個期數約55%。項目設有3個示範單位，分別為兩房連儲物室經改動示範單位及無改動示範單位。其中以第2B座18樓E室為藍本搭建的兩房連儲物室無改動示範單位，實用面積553方呎。

客飯廳呈長形設計，入門處小玄關預留位置擺放鞋櫃。兩間睡房則為大細房設計，可靈活使用，其中主人房預留充足空間予住戶擺放衣櫃，玻璃幕牆設計把充足的自然光引入室內，同時能欣賞室外風景，空間感十足。另設方正儲物室，採用趟門設計，可靈活使用，配合住戶不同的需要。

單位採用獨立式廚房設計，可明火煮食，並為住戶增加檯面及儲物空間；廚櫃用料設計時尚，配備精心挑選的品牌設備，特別採用一系列德國著名品牌Miele家電，包括氣體煮食爐、雙頭氣體煮食爐、抽油煙機及蒸焗爐；另配置Siemens洗衣乾衣機及雙門雪櫃和Ostberg抽氣扇。浴室特設LED大鏡櫃，備有三種不同顏色燈光以方便住戶使用；牆身以水磨石紋的意大利磁磚作特色牆，配搭古銅色淋浴套裝，盡顯典雅高貴感。另配置Panasonic浴室寶、DURAVIT洗手盆、CATALANO坐廁、AXOR淋浴及洗手盆水龍頭、HANSGROHE花灑套裝。