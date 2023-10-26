啟德海灣第1期會所連園林逾15萬呎 周五起收票 發展商：未有計劃加價｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期周二(24日)公布首張價單，涉及208伙，折實售價由575.016萬元起，折實呎價由17,987元起；折實平均呎價19,798元，為超過6年來同區新盤首批新低水平。
嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目自開價以來，市場反應正面，錄得不少查詢，示範單位昨日(25日)率先開放予VIP參觀，單日錄得逾千人次參觀，今日(26日)起開放予公眾參觀，將於明日(27日)起收票，視乎市場反應再作加推及銷售部署。
對於新一份《施政報告》對樓市推出「減辣」措施，温偉明認為是利好消息，政府今次「減辣」屬大刀闊斧，相信可帶動成交量，樓價不會大幅飆升。另外，《施政報告》重提跑道區連接啟德站的集體運輸系統，他指對區內發展具重大鼓舞作用，惟「啟德海灣」目前希望以量取勝，故暫未有計劃加價。
為住戶打造「Active Fitness」三大動感生活
嘉華國際市場策劃助理總經理(香港地產)吳秀賢稱，「啟德海灣」設有住客會所「CLUB SUPER MARINA」，會所連園林面積合共逾15萬方呎，提供約65項室內外玩樂設施，為住戶打造Active Fitness三大動感生活，包括「四季暢泳館」，設有3大游泳池，為區內罕有；「24 小時互動健身館」提供逾6,000方呎的室內外健身空間；「幻變多功能運動館」以靈活多變全新概念打造的標準球場。另外，「CLUB SUPER MARINA」內的「童樂天地」以海洋保育為主題，內有鯨魚小資訊，讓孩子從小學習海洋生態保育。
全港首個住宅項目展覽廳內引入光影藝術展覽《PARADISE》
為展示全新的海灣生活，發展商特別聯同國際知名藝術創意團隊NAKED Inc.打造360度全景沉浸式藝術展《PARADISE》，以光影藝術凸顯項目矜罕的臨海生活。
整個啟德海灣發展項目分為兩期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。