啟德海灣第1期會所連園林逾15萬呎 周五起收票 發展商：未有計劃加價｜啟德新盤

「啟德海灣」設有住客會所「CLUB SUPER MARINA」，會所連園林面積合共逾15萬方呎，提供約65項室內外玩樂設施。(蘇文傑攝)

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期周二(24日)公布首張價單，涉及208伙，折實售價由575.016萬元起，折實呎價由17,987元起；折實平均呎價19,798元，為超過6年來同區新盤首批新低水平。

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目自開價以來，市場反應正面，錄得不少查詢，示範單位昨日(25日)率先開放予VIP參觀，單日錄得逾千人次參觀，今日(26日)起開放予公眾參觀，將於明日(27日)起收票，視乎市場反應再作加推及銷售部署。

對於新一份《施政報告》對樓市推出「減辣」措施，温偉明認為是利好消息，政府今次「減辣」屬大刀闊斧，相信可帶動成交量，樓價不會大幅飆升。另外，《施政報告》重提跑道區連接啟德站的集體運輸系統，他指對區內發展具重大鼓舞作用，惟「啟德海灣」目前希望以量取勝，故暫未有計劃加價。