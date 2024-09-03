啟德海灣考慮擴大優惠單位範圍 中原推一年免費租務管理服務｜啟德新盤

啟德租金回報普遍逾3厘 李玉祥續指，剛過去的暑期租務旺季，啟德新區連續3個月錄得逾百宗租務成交，8月份報209宗，平均實用呎租50元或以上的成交宗數高達116宗，佔比56%，部分更高見75元，媲美豪宅區，租金回報普遍逾3厘，持續吸納長線投資者入市。 談及後市，温偉明認為，9月首次減息後不會對市場有即時衝擊，買家心裡上已接受，相信到三次減息累減逾1厘料開始發揮效果。並且，現時減息周期已偷步開始，銀行間同業拆息(HIBOR)已跌至3.9厘，預計會繼續下跌，長遠來看香港經濟好樓市就會好。

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