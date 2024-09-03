啟德海灣考慮擴大優惠單位範圍 中原推一年免費租務管理服務｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA住宅項目「啟德海灣」第1期日前為50伙單位增設全新優惠，嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明今日(3日)表示，優惠推出後，吸引不少投資客及大手客計劃入市，考慮擴大優惠單位範圍，以及加推新單位應市。他又指，現時市場始終不強，屬不計成本賣樓，讓利予買家。
為配合項目最新銷售部署，中原地產決定為「啟德海灣」買家送出全新置業大禮。中原地產東南中九龍區高級營業董事李玉祥表示，由即日起至9月22日，經中原地產購入「啟德海灣」一房單位，並於入伙後經由中原地產租出，首5名一手買家將可獲得由中原測量師行提供一年免費租務管理服務，每份價值13,600元，優惠總值高達68,000元。
啟德租金回報普遍逾3厘
李玉祥續指，剛過去的暑期租務旺季，啟德新區連續3個月錄得逾百宗租務成交，8月份報209宗，平均實用呎租50元或以上的成交宗數高達116宗，佔比56%，部分更高見75元，媲美豪宅區，租金回報普遍逾3厘，持續吸納長線投資者入市。
談及後市，温偉明認為，9月首次減息後不會對市場有即時衝擊，買家心裡上已接受，相信到三次減息累減逾1厘料開始發揮效果。並且，現時減息周期已偷步開始，銀行間同業拆息(HIBOR)已跌至3.9厘，預計會繼續下跌，長遠來看香港經濟好樓市就會好。
「啟德海灣」分兩期發展，第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。