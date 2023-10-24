啟德海灣開價｜中原劉瑛琳：啟德6年未見新盤折實均呎低於2萬 可掀起搶購潮

今年來最大型全新盤、由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期周二(24日)公布首張價單，涉及208伙，單位戶型涵蓋一房至三房，提供最高20%折扣優惠，加上提前付清樓價的3%現金回贈後，折實售價由575.016萬元起，折實呎價由17,987元起，折實平均呎價19,798元。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，啟德PARK PENINSULA再有新盤推出，「啟德海灣」第1期首批訂價克制，與同區二手屋苑有近一成折讓，折實平均呎價低於2萬元更為區內6年來首見，可見發展商去貨態度明確，採取「先求量、再求價」的推盤策略，料首批單位認購反應熱烈，可掀起搶購潮。

啟德今年暫錄 1374 宗租務成交

劉瑛琳指，今年首9個月，啟德月月錄得過百宗租務成交，今年暫已累積1,374宗租務成交，交投暢旺，備受租客追捧，平均呎租由40元至60元不等，部分小型單位呎租更曾高見67元。以此推算，料「啟德海灣」租金回報可逾3厘，租金回報理想。位處世界性地標郵輪碼頭一帶的「啟德海灣」，主打一房及兩房小型單位，且生活配套完善，大型購物商場Airside已率先開幕，Sogo雙子塔於下年分階段開幕，啟德體育園亦將於下年開幕，區內升值潛力持續向升，相信「啟德海灣」可同時滿足家庭換樓客及投資收租客的需求。