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地產
2025-02-11 21:18:34

啟德海灣1期料下月入伙 新加推108伙 最快周末開賣｜啟德新盤

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啟德海灣1期料下月入伙 新加推108伙 最快周末開賣｜啟德新盤

温偉明(中)稱，「啟德海灣」將於明日(12日)開始以預約形式，安排準買家參觀現樓交樓標準單位。

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由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德新盤「啟德海灣」第1期預計於下月入伙，為回應市場需求，今日(11)加推第4號價單共108伙，實用面積介乎305586方呎。同時亦精選38伙置佳時機限定折扣單位，包括7伙一房、28伙兩房及3伙三房，個別單位最高可享34%折扣率，最快於本周六(15)開售。

38伙置佳時機限定折扣單位，一房入場單位為第2A3J室，實用面積305方呎，價單定價770.9萬元，扣除最高折扣率34%後，單位折實售價為508.8萬元，呎價約16,682元。

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至於兩房入場單位為第2A1L室，實用面積430方呎，價單定價1,041.7萬元，扣除最高折扣率30.04%後，單位折實售價為728.8萬元，呎價約16,949元。

明日起以預約形式參觀現樓交樓標準單位

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，「啟德海灣」預計最快於下月入伙，近日接獲不少準買家查詢，以及希望可以參觀現樓，故將於明日(12)開始以預約形式，安排準買家參觀現樓交樓標準單位。

「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連物業組成，為第2A、2B及2C座，當中主打兩房單位，佔約55%。

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