啟德海灣1期料下月入伙 新加推108伙 最快周末開賣｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德新盤「啟德海灣」第1期預計於下月入伙，為回應市場需求，今日(11日)加推第4號價單共108伙，實用面積介乎305至586方呎。同時亦精選38伙置佳時機限定折扣單位，包括7伙一房、28伙兩房及3伙三房，個別單位最高可享34%折扣率，最快於本周六(15日)開售。

該38伙置佳時機限定折扣單位，一房入場單位為第2A座3樓J室，實用面積305方呎，價單定價770.9萬元，扣除最高折扣率34%後，單位折實售價為508.8萬元，呎價約16,682元。