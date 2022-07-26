啟德MIAMI QUAY I主打兩房 提供648伙

發展商推盤意欲高漲，由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA承豐道23號項目第1期昨正式命名為MIAMI QUAY I，部署今季內推售。

標準戶面積250方呎起

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MIAMI QUAY分為兩期發展，第1期提供648伙，標準戶實用面積由約250至710方呎，戶型涵蓋開放式至三房；主打兩房佔約50%，一房則佔約35%。他稱，MIAMI QUAY I屬集團在PARK PENINSULA首個推售項目，已獲批預售樓花同意書，現階段集中宣傳推廣工作，讓大眾對PARK PENINSULA有更具體的理解，有機會8月內公布推售安排，定價參考一線海景項目售價。至於MIAMI QUAY由新世界負責管理建築，會德豐負責銷售推廣，預計明年8月31日入伙，樓花期14個月。

早前9間發展商聯手成立「啟德跑道區私人發展有限公司」，將跑道區地段命名PARK PENINSULA，涉484萬方呎綠化及休憩地，MIAMI QUAY為命名後首個全新盤。黃光耀透露，兩個未參與的發展商正接洽中。

NOVO LAND累收逾萬票

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期推出兩張價單共265伙，收票熱烈。新地代理總經理陳漢麟表示，截至昨日累收逾1萬票，超額逾36倍，最快今日加推第3號價單及公布首輪銷售安排，或周末開售。他稱，投資者佔近40%，另留意到不少客人查詢項目的開放式及三房戶，故新價單將涵蓋更多此類型單位，並傾向原價加推。