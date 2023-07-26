單位直擊｜業主有心離港前寫定合約等買家接貨 終以566.8萬沽葵芳兩房｜多圖

二手市況淡靜，業主減價空間擴闊，吸引部分買家出動尋覓心水盤。新葵芳花園新近錄得一宗兩房成交，原業主放盤僅4日就成功賣出單位，更有心在離港前寫定合約，為該買家開「特別價」566.8萬元接貨。

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園A座高層6室，實用面積約408方呎，兩房間隔。從單位相片可見，內櫳有企理裝修，基本保養良好，外望開揚城市景，最終以566.8萬元成交，呎價約13,892元。

買家搵樓要求高 代理幾乎放棄

據了解，新買家搵樓長達10個月，由於入市資金預算有限，希望以520萬元購入10樓以上的物業，基本上「難過登天」，代理都幾乎放棄。許偉業指，由於近日新葵芳花園跌價差不多10%，原業主開價573萬元放售單位，議價空間有限，不過買家見單位吸引，礙於資金所限，隔日約業主傾價，只能開出550萬元，業主十分無奈，惟受買家的誠意感動，於昨日(25日)離港前寫定566.8萬元合約，等待買家籌備資金，並示意此口價只賣給這買家，其他客人一律570萬元以上，新買家不敢怠慢，四出奔波銀行，最終成功交易。