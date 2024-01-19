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地產
2024-01-19 07:00:00

嘉湖山莊樓價尋底！三房戶跌穿「4球」沽 呎價6800元有找｜藍籌屋苑

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嘉湖山莊樓價尋底！三房戶跌穿「4球」沽 呎價6800元有找｜藍籌屋苑

嘉湖山莊樓價尋底！三房戶跌穿「4球」沽 呎價6800元有找｜藍籌屋苑

藍籌屋苑樓價走勢繼續尋底，天水圍嘉湖山莊最新有三房單位成交價跌穿「4球」，呎價低見6,785元，呎價重返2016年的「林太專家食屎價」水平。

利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行高級經理黃肇雯表示，嘉湖山莊樂湖居14座極低層G室，實用面積約548方呎，三房間隔。去年7月以520萬元放盤，累減148.2萬元或28.5%，獲外區上車客以371.8萬元承接，呎價約6,785元。

據了解，原業主早於1993年以約140萬元購入單位，一直自住至今，持貨約31年，現轉售帳面獲利約231.8萬元，物業期內升值約1.6倍。

嘉湖山莊樓價尋底！三房戶跌穿「4球」沽 呎價6800元有找｜藍籌屋苑

嘉湖山莊三房單位呎價低見6,785元，重返2016年的「林太專家食屎價」水平。(資料圖片)

去年11月三房已失守6800元關

翻查資料，嘉湖山莊賞湖居1座一個極低層單位，實用面積約633方呎，屬三房套間隔，於去年11月以430萬元易手，呎價約6,793元，撇除另類單位，當時呎價已重返約7年前水平，如今屋苑三房單位最新成交呎價再低8元。

2016年當時嘉湖山莊平均呎價約6,800元水平，當年1月有傳媒訪問嘉湖山莊業主林太，林太表示其兒子於半個月前買入屋苑樂湖居一個兩房單位，成交價330萬元，惟當時記者指同類單位目前造價僅290萬元，即帳面計跌價40萬元，惟林太稱「有乜咁出奇，要住嘛冇計啦點等」。其後問及不少專家預計樓價會下跌一成，林太即霸氣回應「專咩家，一句講哂，銀行估到價唔會死錯人嘅，呢啲咁嘅專家，食屎啦！我哋係腳踏實地，唔聽專家㗎，聽專家意見就死啦。」

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