嘉湖山莊呎價跌穿6800元 重返7年前林太「專家食屎價」｜藍籌屋苑

樓市焦點落在新界西北，皆因今年最大型全新盤、由由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」首批以折實平均呎價10,888元低價出擊，屬約6年半全港新盤首批均價新低水平。另一邊廂，二手樓價跌勢未止下，向來受上車客追捧的藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊造價持續向下，最近一宗成交呎價更跌穿7,000元關口，低見6,793元，重返2016年的「林太專家食屎價」。
市場消息指，嘉湖山莊賞湖居1座一個極低層單位，實用面積約633方呎，屬三房套間隔，以430萬元易手，呎價低見約6,793元，撇除另類單位，呎價重返約7年前水平。原業主於2016年以約416萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面微賺14萬元或約3.4%；惟計及使費，料需倒蝕離場。
同類單位造價不足一個月跌10%
翻查資料，同類單位於月初曾以475.25萬元沽出，單位為嘉湖山莊景湖居14座低層B室，實用面積約630方呎，三房兩廳連套廁間隔，呎價約7,544元，區內代理指屬低市價成交，如今相隔不足1個月，同類單位造價已回落近一成。
有區內代理指，嘉湖山莊跌穿7,000元屬個別單位，樓價下滑最大原因是息口不斷上升，加上同區新盤「YOHO WEST」價格低開，令部分業主心急劈價出貨。
嘉湖業主林太斥專家食屎成經典
此宗成交呎價重返約7年前水平，即2016年，當時嘉湖山莊平均呎價約6,800元水平。2016年1月有傳媒訪問嘉湖山莊業主林太，林太表示其兒子於半個月前買入屋苑樂湖居一個兩房單位，成交價330萬元，惟當時記者指同類單位目前造價僅290萬元，即帳面計跌價40萬元，惟林太稱「有乜咁出奇，要住嘛冇計啦點等」。其後問及不少專家預計樓價會下跌一成，林太即霸氣回應「專咩家，一句講哂，銀行估到價唔會死錯人嘅，呢啲咁嘅專家，食屎啦！我哋係腳踏實地，唔聽專家㗎，聽專家意見就死啦。」
YOHO WEST周六首賣350伙 暫超額42倍
成為新界西逾兩年來最平新盤的「YOHO WEST」敲定本周六(2日)首輪發售350伙，市場消息指，截至昨日已累收約1.5萬票，超額認購約42倍。首輪發售單位涵蓋一房至三房一套連工作間間隔，以最高13.5%折扣計算，折實售價由299.96萬至1,099.82萬元，折實呎價介乎10,000元至16,701元。入場單位為第3A座5樓A9室，一房間隔，實用面積295方呎，折實售價299.96萬元，呎價約10,168元。
天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。