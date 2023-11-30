嘉湖山莊呎價跌穿6800元 重返7年前林太「專家食屎價」｜藍籌屋苑

樓市焦點落在新界西北，皆因今年最大型全新盤、由由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」首批以折實平均呎價10,888元低價出擊，屬約6年半全港新盤首批均價新低水平。另一邊廂，二手樓價跌勢未止下，向來受上車客追捧的藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊造價持續向下，最近一宗成交呎價更跌穿7,000元關口，低見6,793元，重返2016年的「林太專家食屎價」。

市場消息指，嘉湖山莊賞湖居1座一個極低層單位，實用面積約633方呎，屬三房套間隔，以430萬元易手，呎價低見約6,793元，撇除另類單位，呎價重返約7年前水平。原業主於2016年以約416萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面微賺14萬元或約3.4%；惟計及使費，料需倒蝕離場。