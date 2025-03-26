嘉里上海金陵華庭首批158套 開盤3小時售罄｜內地樓市

嘉里建設(683)旗下位於上海市黃浦區核心外灘街道住宅項目「金陵華庭」正式開盤，推出首批158套，建築面積270至640方米住宅單位，均價為每方米18.9萬元人民幣(約20.26萬港元)。於開盤日3小時全部售罄，總銷售金額達92.34億元人民幣(約98.98億港元)。據悉，項目刷新了今年以來上海一手房地產市場的單日總銷售金額最高、套均總價最高以及均價最高的銷售成績，印證上海核心資產的強勁韌性。 金陵華庭以逾5,800萬元人民幣的套均總價鎖定高淨值客戶，項目體驗中心和樣板房開放後的數星期內，即吸引大量高淨值客戶蒞臨參觀。於今年3月14日至17日官方發布認購結束後，項目獲得近200%的認購率，實現開盤即售罄，充分體現上海高端市場的強勁需求與信心。

從地段價值來看，項目毗鄰百年外灘和金陵東路歷史風貌街區，這裡不僅是被上海眾多地標包圍的核心區域，更是承載著上海歷史與人文的重要地帶。經黃浦區系統性城市更新後，歷史文脈與當代資源實現戰略結合。作為黃浦區外灘街道20年來唯一推出的住宅項目，金陵華庭以「空窗期」後的首發姿態亮相，構建了不可複製的價值閉環。 部署下半年推出第二批單位應市 嘉里建設指，金陵路項目為集團近年在上海的重要開發項目，金陵華庭作為金陵路項目中的住宅部分，融入了集團在豪宅開發領域多年積累的經驗，如在戶型設計上著重對高淨值客戶的居住體驗的洞察，對用材和設計細節的可持續性和穩定性的關注，對經典的國際化的審美的理解，以及對後期單位交付後物業服務運營的可持續性的前瞻。