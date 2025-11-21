土瓜灣奧斯酒店放售 提供 151間客房市值5億｜工商舖

高力宣佈獲業主委託為獨家代理出售香港土瓜灣九龍城道42-46號奧斯酒店。奧斯酒店樓高 21層，地盤面積約 3,100方呎，總樓面面積約 28,000方呎，合共提供 151間客房。物業距離土瓜灣港鐵站僅約2分鐘步程，交通便利，地理位置優越。
據悉，市場估值約5億元，即每個房間平均價值約331萬元。若以總樓面計，呎價約17,900元。翻查資料，奧斯酒店全幢由港澳直通巴士協會副主席、香港旅遊促進會創會會長鍾偉棠持有，2020年曾叫價4.8億元放售。
高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳嘉輝表示，酒店房間以簡約現代設計為主，每個房間實用面積約120方呎 ，空間舒適並配備齊全設施，適合短期旅客及長租住客。而頂層亦設有公共休憩空間及天台花園，住客可在此享受城市景觀之同時，亦可俯瞰九龍城區一帶及沿海景致。
近年政府積極推動「留學香港」品牌，致力將香港建設為國際高端人才匯聚中心。2025年施政報告中更宣布，自2026/27學年起，資助專上院校的非本地生自費就學人數上限將提升至 50%，研究院課程的自資學額上限亦增至 120%。預料本港學生宿位短缺問題將持續加劇，進一步反映本港學生住宿需求的迫切性。奧斯酒店地段優越，配套完善，並環繞大學群，具備改建為學生宿舍的理想條件。物業以「現狀」連酒店牌照出售，目前營運收入穩定，極具投資價值。隨着投資市場對學生宿舍物業需求持續上升，相信此項目推出後，定必吸引市場關注。