土瓜灣奧斯酒店放售 提供 151間客房市值5億｜工商舖

高力宣佈獲業主委託為獨家代理出售香港土瓜灣九龍城道42-46號奧斯酒店。奧斯酒店樓高 21層，地盤面積約 3,100方呎，總樓面面積約 28,000方呎，合共提供 151間客房。物業距離土瓜灣港鐵站僅約2分鐘步程，交通便利，地理位置優越。

據悉，市場估值約5億元，即每個房間平均價值約331萬元。若以總樓面計，呎價約17,900元。翻查資料，奧斯酒店全幢由港澳直通巴士協會副主席、香港旅遊促進會創會會長鍾偉棠持有，2020年曾叫價4.8億元放售。

高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳嘉輝表示，酒店房間以簡約現代設計為主，每個房間實用面積約120方呎 ，空間舒適並配備齊全設施，適合短期旅客及長租住客。而頂層亦設有公共休憩空間及天台花園，住客可在此享受城市景觀之同時，亦可俯瞰九龍城區一帶及沿海景致。