土瓜灣新盤｜明雋周末開放現樓予公眾參觀 預計10月底交樓

馮倩平指，由於「明雋」已屆現樓，買家可享即買即住、即收租的優勢，現樓單位將於周六(9日)開放予公眾參觀，包括21樓A室及21樓B室，為交樓標準單位；另有11樓A室及11樓B室連家具單位，將會連家具一併出售。

佳明集團(1271)土瓜灣「明雋」早前已獲批入伙紙，營業及市務總經理馮倩平表示，會按原定時間將於10月底開始交樓，項目迄今累沽20伙，套現約9,500萬元。

暫未考慮提供新付款辦法

該盤早前加推新價單，涉及30伙，首度涵蓋高層海景一房單位，並推售當中22伙，最低售價及呎價單位同為8樓D室，實用面積231方呎，開放式間隔，折實售價408.97萬元，呎價17,704元。至於一房入場單位為8樓B室，實用面積259方呎，折實售價485.35萬元，呎價18,739元。

馮倩平稱，項目暫未考慮增設「先住後付」或特長成交期的付款計劃，更透露早前已認購單位的買家希望提前成交，或選擇以一次性付清樓價(Full Pay)形式入市，故認為項目的買家甚有實力。