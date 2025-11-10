地產初哥為孝順女售出葵康苑兩房 區內客482萬購入圓上車夢(多圖)｜二手居屋成交

居屋交投活躍，中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，葵康苑葵逸閣(B座)高層8室，實用面積約477方呎，兩房間隔，內櫳有企理裝修，外望開揚市景。

9月份開價530萬元放售，至近日降價至508萬元，最後於自由市場以482萬元沽出，累減48萬元或約9.1%，呎價約10,105元，較銀行網上估價497萬元低約3%。

據了解，買家為區內客，一直心儀新葵芳花園，惟一直未能找到合適單位，眼見葵芳區盤源愈來愈窄，上車難以如願，巧遇剛入行的地產初哥，著意介紹上址。日前售出的A座中層5室更出現3枱客爭購，最終以478萬元成交，買家亦透露曾睇過該單位，但因出不到價。最後經過兩日考慮後，買賣雙方各自讓步，以482萬元促成交易。