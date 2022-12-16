地皮截標｜啟德地接獲6份標書 測量師因應市況調低估值兩成

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘向傳媒表示，集團是次屬獨資入標，有見地皮的位置理想及交通便利。他指，是次出價亦考慮到加息因素，惟認為加息周期開始「平頂」，加上中港通關在望，估計明年樓價會上落約5%至10%。

地政總署公布，啟德第2A區4號、5(B)號及10號地皮合共收到6份標書。根據現場消息指，入標財團有新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、會德豐地產、恒基地產(012)、南豐集團、旭日國際，而信和置業(083)夥拍嘉華國際(173)入標。

中原張競達：料樓面呎價 1 萬元

中原測量師行張競達表示，由於啟德地規模相當大，銀碼亦龐大，今日接獲的標書數目合市場預期，地皮位於前北面停機坪用地，附近項目以公營房屋為主，幸鄰近屯馬線宋皇臺站，交通便利，並將有通道連接未來地下購物街，未來數年，區內新盤陸續入伙，配套充足，位置極具吸引力，料可享九龍城一帶都市景，早前預計地皮每方呎樓面地價約1.25萬元，但因應近期市況發展，樓價持續回調，中原城市領先指數CCL於今年內已累跌近15%，美國持續加息，一及二手交投大幅下降，料發展商投地出價會傾向保守，故將估價調整兩成至每方呎樓面地價約1萬元，料地皮總值141.8億元。

啟德第2A區4號、5(B)號及10號地盤，鄰近港鐵宋皇臺站，地皮面積約21.4萬方呎，最高可建面積141.8萬方呎，料可提供約1,750伙，為本季度規模最大之官地，指定作非工業(不包括倉庫、酒店及加油站)用途，不包括將由買方按照賣地條件所興建的兩所安老院舍暨日間護理單位、家長/親屬資源中心和留宿幼兒中心的政府地方的樓面面積。

上述合併地皮於2020年5月曾以商業用地形式推出招標，惟最終流標收場。政府其後將地皮改劃作住宅用途重推。市場對地皮估值介乎約113億至146億元，即每方呎樓面地價約8,000元至1.03萬元。