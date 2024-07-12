地皮截標｜沙田小瀝源住宅地現場接獲最少10份標書 長實、信置、鷹君有份

沙田小瀝源源順圍住宅地今日(12日)截標，屬本財政年度第一季唯一推出招標住宅地。綜合市場消息指，截標現場合共接獲10份標書，當中包括長江實業集團(1113)、信和置業(083)、鷹君(041）、中信泰富、中國海外(688)、招商局置地(978)等。

資料顯示，地盤面積約26,100方呎，指定作非工業用途。最低及最高樓面面積，分別為93,969方呎及156,600方呎，兩者均不包括將由買方按賣地條件，所興建設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所，及停車處的政府地方樓面面積。綜合市場資訊，地皮估值由約4.7億至7.8億元，每方呎樓面地價介乎約3,000元至5,000元。